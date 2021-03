Manchester United busca armar un Dream Team: las tres jóvenes joyas que intentará contratar

Fuente: infobae.com

Manchester United se encuentra en cuartos de final de la FA Cup (enfrentará a Leicester City), en octavos de la Europa League (chocará ante Milan de Italia) y en la segunda colocación en la Premier League (con un juego menos aparece a 15 unidades del líder Manchester City), pero no se conforma y va por más. Así lo advirtió Edward Woodward, vicepresidente ejecutivo de la institución.

“Continuaremos apoyando a Ole Gunnar Solskjær con un enfoque planificado a largo plazo para el mercado, centrado en las ventanas de verano”, advirtió el directivo, quien busca complacer todos los deseos del noruego en la próxima ventana de transferencias.

Como primer punto, los mandatarios buscarán retener a Paul Pogba, cuyo vínculo finaliza en junio de 2022. Pese a la compleja relación con su agente Mino Raiola, los Diablos Rojos confían en asegurarse la permanencia del francés, quien se convirtió en una pieza vital en el último tiempo.

Más allá de algunas actuaciones irregulares, la confianza del entrenador sigue siendo plena con David De Gea para ser el arquero titular. Según develó Mirror, en los laterales continuarán como fijas Aaron Wan-Bissaka y Luke Shaw. La primera novedad estará en el acompañante de Harry Maguire en la zaga central. El primer apuntado por el entrenador es Jules Koundé.

El marcador central francés de 22 años del Sevilla es una de las revelaciones de La Liga y aparece en la parte alta de las prioridades para la defensa, incluso por delante de Raphaël Varane (Real Madrid) o Tyrone Mings (Aston Villa). Su ficha rondaría los 65 millones de euros.

