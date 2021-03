Manfred: «La gente va a votar por Súmate y en línea, esté yo o no de candidato»

El candidato de la alianza Súmate a la Alcaldía de La Paz, Manfred Reyes Villa, aseveró que tiene plena confianza de que será habilitado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones del domingo, pero que, pase lo que pase, los cochabambinos van a votar por la alianza Súmate.

En entrevista con el programa A Media Mañana, del grupo Centro y Los Tiempos, el candidato dijo que si lo inhabilitan la población votará masivamente por la alianza Súmate “para dar una paliza a esa gente que presiona políticamente”.

“Te lo aseguro, yo siento el sentimiento de la gente, la gente no va a cambiar su voto, la gente va a votar por Súmate y en línea, esté yo o no de candidato. Si en el caso de que me inhabiliten, vamos a estar con 80 o 90 por ciento, va a ser una paliza a esta gente que presiona políticamente”, aseveró.

Para Reyes Villa “no se trata de cambiar el voto”, pues “eso sería debilitar al gobierno municipal”.

Aseveró que la gente está consciente de que el voto debe ser en línea, porque la foto de Manfred Reyes Villa va a estar en la papeleta.

“Te aseguro, pase lo que pase, los cochabambinos van a votar en línea, Súmate arriba y Súmate abajo», aseguró.

El TSE se reúne hoy para definir la situación de Reyes Villa.

El viernes el TSE inhabilitó a Reyes Villa debido a una deuda pendiente con el Estado, producto de un caso de compra de vehículos en su gestión prefectural.

Súmate presentó el sábado un recurso de revisión extraordinaria para habilitar a Reyes Villa, aseverando que ya se pagó esa deuda.