Manfred llama a Sánchez y da inicio a “trabajo” como Alcalde

Dos días después de haberse completado el cómputo de votos que le dio la Alcaldía con el 55.63%, Manfred Reyes Villa indicó que llamó ayer al gobernador electo Humberto Sánchez (MAS) y ya está «trabajando» como alcalde, además que tiene lista su comisión de transición con profesionales en las áreas de organización, planificación y financiera, además de abogados.

«Ha habido un buen inicio. He tomado la iniciativa de llamar el día de hoy (a Humberto Sánchez, gobernador electo del MAS). Lo llamé, lo he felicitado, lo he saludado. Creo que existe una voluntad en ambas partes para poder avanzar como Cochabamba y como él me decía ‘hay que darle a la población lo que quiere; desarrollo’. Vamos a hablar, vamos a actuar. Yo creo que eso ya es un buen inicio», indicó en una entrevista para el programa Buena Noche de OPINIÓN, en el mismo que afirmó que ya estableció contacto con instituciones municipales como Semapa y Emavra a fin de adelantar con información.

Dijo también que esperar hasta el 3 de mayo para la posesión de las autoridades electas causará varios perjuicios y que está pendiente la respuesta a la carta enviada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) solicitando que se adelante la fecha de posesión con la alerta de que el Gobierno dio hasta el 9 de abril para hacer un reformulado, por lo que es imposible “trabajar responsablemente”.

Apuntó que los primeros proyectos estarán destinados a pagar la «deuda social».

«No descuidaremos el norte ni el sur, pero iremos más hacia la zona sur para darle los servicios que necesitan. Puedes vivir tal vez sin asfaltado, pero no sin agua», recalcó.