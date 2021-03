Manuel Saavedra impulsará una investigación de fortunas contra Angélica Sosa y todos sus secretarios

El concejal electo de Demócratas, Manuel -Mamén- Saavedra, habla sobre la función que asumirá dentro del Concejo Municipal.

Fuente: Unitel

El movimiento Demócratas, tendrá representación en el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra, Saavedra agradeció el apoyo de la población. Anunció que solicitará una auditoria a la gestión de Angélica Sosa.

El concejal electo Manuel Saavedra, en una entrevista para la red Unitel, indicó que desde su curul en el Concejo Municipal, trabajará por Santa Cruz para que la población mejore su calidad de vida, además anunció que será una autoridad edil que fiscalizará, ya que el concejo estos últimos años no «tenía razón de ser» porque no fiscalizaba, no se legislaba y no se deliberaba y que todas las denuncias contra la Alcaldía, fueron a denuncias ciudadanas y la legislación fue a lo que decidía la Alcaldesa.

Aseveró que no se opondrá a proyectos sin ningún motivo, sino que exigirá que las cosas se hagan bien y que el alcalde trabaje con transparencia, «si ellos las hacen las cosas bien, llevaremos la fiesta en paz, pero si hacen las cosas mal tenemos que ser implacables en la fiscalización y la denuncia pública», dijo Saavedra.

Dejó en claro que legislará en función a las necesidades de la ciudad y no a intereses. Anunció que propondrá acciones inmediatas, las cuales serán, primero, solicitará una auditoría a la gestión saliente (Percy Fernández-Angélica Sosa), porque se tiene que dar a conocer que se ha hecho en el municipio cruceño y que como lo están dejando, además impulsará una investigación de fortunas contra la alcaldesa interina y contra todos sus secretarios, para que se deje precedente que las personas que se hacen rico con los recursos del pueblo deben responder por sus acciones.

Con relación a la gestión de Jhonny Fernández, Saavedra, exigirá que el nuevo alcalde cumpla con todo lo prometido en su campaña, ya que no está bien «prometer y después no cumplir».