Marcela Martínez presenta denuncia penal contra candidato Iván Arias por violencia política

Martínez aseguró que seguirá con el proceso “hasta el final porque no es una cuestión política”

Fuente: ABI

Marcela Martínez, madre de Zarleth, la joven desaparecida hace ocho años, presentó este viernes una querella penal ante la Fiscalía de La Paz contra el candidato a la Alcaldía de La Paz, Iván Arias, por violencia política debido al ataque que sufre en redes sociales, luego de denunciar que fue víctima de acoso sexual.

“Me he constituido hoy a presentar formalmente la denuncia contra Iván Arias, porque si bien he filmado un video dando mi testimonio de lo que he vivido con él en lo que se refiere a acoso sexual, en las últimas horas se han dado ordenes directas desde su partido para destrozarme y hacerme añicos por haberlo denunciado”, señaló.

En pasados días, Martínez hizo público el acoso que sufrió por parte de Arias, con quien un día se encontró en la avenida Busch de la ciudad de La Paz. El entonces Ministro de Obras Públicas estaba con su esposa, pero, aun así, se acercó a Martínez, la observó con una mirada lujuriosa para decirle: “por fin vas a ser mía”, y sugerirle que lo busque en su despacho.

“Cuando una mujer se anima a denunciar resulta siendo más agredida, no solamente por el que infringió violencia sino por la sociedad”, dijo Martínez a tiempo de lamentar los ataques en su contra.

A pesar de las agresiones, Martínez aseguró que seguirá con el proceso “hasta el final porque no es una cuestión política”. “Es un propósito de vida que tengo de luchar contra todo tipo de violencia”, dijo.