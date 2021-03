Mario Cossío dijo que en Tarija no entendieron la trascendencia de un frente único

Tras confirmarse la segunda vuelta por parte del órgano electoral, el exgobernador Mario Cossío dijo que en Tarija no se entendió la trascendencia de la elección regional para preservar la democracia por no conformarse un frente único.

«Advertí lo que iba pasar y eso está pasando», respondió Cossío que en enero pasado impulsó una mesa de diálogo con líderes y representantes de partidos y agrupaciones políticas opositoras al MAS para concretar ese gran acuerdo político.

Según la exautoridad, se impuso la visión cortoplacista, los cálculos personales y políticos, junto a la soberbia y egolatría.

Además, indicó que este hecho dispersó la votación en medio de un padrón electoral «fraudulento» y la imparcialidad del órgano electoral que afectan al proceso electoral y la democracia en un momento crucial para Bolivia en el que se debate entre seguir avanzando para recuperar plenamente o facilitar la reinstalación de la dictadura.

La oposición en Tarija participó dividida en las elecciones subnacionales con varias candidaturas que no le permitió ganar en primera vuelta.

Al ser consultado si Óscar Montes, de la alianza Unidos, debe unirse con Adrián Oliva, de Comunidad de Todos, para la segunda vuelta, Cossío se limitó a decir que no se pueden hacer acuerdos por conveniencia, sino por un objetivo superior.

«Hay que preservar a Tarija de las manos del MAS que le hizo tanto daño y con ello aportar a preservar la democracia boliviana», expresó el exgobernador.