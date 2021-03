MAS desahucia cumbre que proponen los opositores

La convocatoria que realizó Comunidad Ciudadana (CC), “Bases para la paz y reconciliación”, no tuvo eco en el MAS y el presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani, desahució cualquier posibilidad de diálogo y calificó los planteamientos de los opositores como “demagógicos”. Mientras que la bancada de Creemos, planteó tres ejes para ir a ese acuerdo nacional.

“Ellos en ningún momento han tenido esa voluntad de poder contribuir a la Justicia, ellos han sido parte del golpe de estado, así que creo que la conciencia les remuerde y no saben por dónde salir a la luz. Para nosotros sus propuestas son demagógicas y además es algo que solamente intenta posponer el tiempo”, declaró el presidente de los diputados.

En horas de la mañana el presidente de CC, Carlos Mesa, y miembros de su bancada parlamentaria propusieron las bases para un diálogo entre los actores políticos regionales, cívicos y sociales, frente a lo que consideraron un momento crítico para la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Bolivia.

El jefe de bancada de Creemos en la Cámara de Diputados, Erwin Bazán, en un breve contacto, dijo que los ejes para una reconciliación nacional deberían ser cesar en la persecución política del Gobierno y la inclusión de otros actores que permitan la pacificación.

“No puede haber paz imponiendo una mentira y criminalizando la protesta de quienes defendimos la democracia (…). Un segundo elemento que nos parece importante con vista a un acuerdo nacional tiene que ver con la inclusión otros actores, porque estamos hablando de un acuerdo nacional que no puede ser circunscrito a las fuerzas políticas, hablo por ejemplo del movimiento cívico”, dijo Bazán y recordó que fueron estos últimos los que participaron activamente en las protestas de 2019.

Para el MAS las afirmaciones sobre la polarización en el país son falsas, Mamani refirió que no se puede llamar polarización entre los que cometieron delitos y los que buscan justicia, aseguró que para eso hay un órgano judicial que está trabajando en procesar a los que hubieran cometido algún delito. “El hermano que no ha cometido ningún delito puede estar tranquilo, no estamos aquí persiguiendo a nadie como ellos hacían”.

Asimismo, descartó cualquier intento de cambiar a la justicia, porque en su criterio tomaría demasiado tiempo y añadió que los jueces y fiscales que están a cargo de los distintos casos, conocen lo que sucedió en 2019 y por tanto, podrán tomar decisiones con conocimiento de causa y no solo por declaraciones de los involucrados.

Respecto de la reposición de los dos tercios en las dos cámaras legislativas, la otra propuesta de CC, aseguró que se trata de procedimientos internos que ya fueron superados y no tiene sentido revisar. De ese modo descartó cualquier posibilidad de una cumbre que plantean los opositores.

Poco después de la declaración del presidente de los diputados, se conoció de una citación de la Fiscalía de La Paz para que la exministra de Aguas, María Elva Pinkert, para que se presente a declarar por dos denuncias en su contra.