MAS pide que Quintana sea ministro, otros rechazan intromisión, oposición pide cárcel

“Que no se preocupe Juan Ramón Quintana que vamos a agilizar los procesos en su contra también, que no se preocupe, porque vamos a investigar todos los procesos que haya tenido él de corrupción y vamos a llegar al fondo de cualquier cuestión en los que él esté involucrado, no solo él, sino cualquier miembro del gabinete de Evo Morales”, refirió.

Finalmente, el diputado Erwin Bazán (Creemos) mencionó que el exministro le dio la marca de inhumano y terrorífico al gobierno de Morales y por eso le dijo: “gente como usted debería estar en la cárcel”. “Usted (Quintana) fue la parte más nefasta del gobierno de Evo Morales, usted fue la parte más terrorífica y usted sabe que cuando el pueblo toma conciencia de ese abuso inhumano que ustedes hicieron, persiguiendo opositores, pateando indígenas, pateando personas con discapacidad, un gobierno absolutamente inhumano”, manifestó.