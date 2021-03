MAS pierde la Alcaldía de Cobija y en Sucre la final es de infarto

Cándido Tancara Castillo / La Paz

El Movimiento Al Socialismo (MAS) perdió la Alcaldía de Cobija (Pando), pues al 96,67% del cómputo oficial de votos, Ana Lucía Reis, candidata por el Movimiento Tercer Sistema (MTS), se consolidaba como la virtual alcaldesa electa. Hasta las 21:45 se computaron 174 de las 180 actas, Reis tenía 12.294 votos (44,52%) y Erick Mollinedo (MAS) 4.286 (15.52%). En la ciudad de Sucre, Enrique Leaño, del MAS, sumaba 33,22% de los votos, frente a Horacio Poope (República 2025) que conseguía 33,15%, al 97,1% del cómputo oficial.

Hasta antes de la medianoche del lunes, la ciudad de Santa Cruz tenía un avance del 13,3% del cómputo y la Gobernación 20%. El presidente del Tribunal Departamental Electoral (TED) Santa Cruz, Saúl Paniagua, anunció que hoy presentará resultados finales del municipio de la capital cruceña hasta antes del mediodía.

En Santa Cruz, Gustavo Pedraza de Comunidad Ciudadana (CC) cuestionó: “¿Cómo y quiénes controlaron la cadena de custodia de las actas desde que fueron entregadas en el centro de cómputo del TED? Esta madrugada (ayer) a las 3:30 todos los delegados de los partidos fueron desalojados de la Feria, y recién a las 16:30 empezó el conteo oficial de votos del municipio de la ciudad capital. Hay un vacío que no tiene una explicación convincente del TED”.

La ciudad de La Paz tenía avance del 36,4%, El Alto 17,3% y la Gobernación 11,8%. Un grupo de personas del municipio de Palca, vecino de la sede de Gobierno, iniciaron vigilia en el COE donde se realiza el cómputo oficial y denunciaron acarreo de 2.000 electores el domingo, los que posibilitaron la victoria del MAS, según Sergio Sandóval (Jallalla) que exigió al TED La Paz nuevas elecciones y padrón saneado.

Orlando Callizaya anunció que Jallalla se declaró anoche en “emergencia y vigilante” porque Franklin Flores (MAS) se declaró ganador en primera vuelta cuando la tendencia de boca de urna anticipa segunda vuelta.

En la capital de Cochabamba el avance era de 38,3% y la Gobernación 16%. Oruro 36,3% y 19%. Potosí 52% y 15%. Sucre 96% y Chuquisaca 41%. Tarija 40% y 19%. Beni 73% y 15%. Y, Cobija 96,6% y 18%. El periodista Tuffí Aré posteó anoche que “cuando falta menos de 4% para cierre del cómputo de Cobija, Ana Lucía Reis se encamina a ser otra vez alcaldesa”.

En la población cruceña de San Ramón se denunció ayer que la noche del sábado (6) arribaron allí alrededor de 500 personas en buses, camiones y minibuses procedentes de San Julián y Cuatro Cañadas. El domingo no sabían dónde tenían que sufragar pero al poco rato se los vio emitiendo votos. Uno de los vecinos entrevistados por Unitel desde esa población afirmó ayer que con 150 votos ganó el candidato del MAS. Por esa razón el domingo quemaron ánforas y papeletas. Ahora piden padrón saneado y luego nuevas elecciones. Ayer, arribaron efectivos policiales que buscan identificar a los autores de las quemas. La población movilizada anunció que no permitirá que nadie sea trasladado a la capital cruceña.

El jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Alberto Aguilar, informó ayer de la destrucción de 52 ánforas en San José de Chiquitos, 39 en Pailón, 21 en Colpa Bélgica y un número no determinado en San Ramón.

El TED Pando reportó ayer que en la población de Sena se registró la quema de 12 maletas electorales y sobres de seguridad. También se denunció la retención del material electoral en Villa El Carmen de Santa Rosa del Abuná, Nueva Esperanza y otras, según reporte de radio Frontera de la red Erbol. El presidente del TED Pando, José Antonio Oliveira, sindicó de las irregularidades a personas que fomentan el acarreo de votantes y luego culpan al TED de presuntos fraudes. Pidió que acaben esas prácticas de “política sucia”.

El presidente del TSE, Salvador Romero, anunció que se aplicará la justicia contra autores de la destrucción del material electoral. “Vamos a llevar las acciones legales que correspondan porque la destrucción del material electoral es un hecho inaceptable en una jornada electoral y es un tema grave y así vamos a impulsar acciones jurídicas (contra los autores)”.

La analista María Teresa Zegada dijo ayer que “está lento evidentemente” el cómputo oficial y afirmó que no es conveniente que los TED se demoren mucho en el conteo de votos porque hay “sensibilidad” en la población después de los hechos de octubre de 2019 (anulación de las elecciones). “Estamos con una sensibilidad muy grande y esperamos que el TSE esté a la altura de la sensibilidad y expectativa ciudadana”, afirmó y dijo que “esperamos que (los TED) lo hagan de manera legal y correcta, y no siembren duda en la población” porque “algo está pasando, que me parece positivo para la democracia, es que la ciudadanía está más comprometida con años anteriores, 2010 y 2015, y lo que pasó en 2019 alertó a la ciudadanía”.

Una muestra de esa susceptibilidad, dijo, “es lo ocurrido en Cochabamba. Ante posible inhabilitación de Manfred Reyes Villa se presentó una movilización impresionante porque la población está en apronte. Muy fácilmente se puede generar escenarios de conflictividad y el TSE tiene que garantizar certezas para que la gente acepte los resultados y se eviten hechos violentos”.

Fernando Castedo, ex vocal electoral de Santa Cruz, afirmó que la pérdida de autonomía de los TED, desde 2010, puede ser una de las causas de la lentitud en el cómputo oficial y en la posibilidad de la modificación de resultados. “Los TED perdieron su autonomía, es el TSE que maneja (el padrón electoral) a su capricho”, dijo y aseguró que cuanto más se tarda en la culminación del cómputo oficial hay la posibilidad de ir “armando rompecabezas de acuerdo con conveniencias; primero conozco el resultado y de acuerdo con mi conveniencia puedo modificar, puedo alterar, puedo anular mesas y (es peor) cuando no hay credibilidad en el TSE; todas esas susceptibilidades puede ser que sea verdad, puede que no, pero ya hay susceptibilidad”.

El exvocal cruceño afirmó que “este conteo lento que hay en la entrega de resultados de repente es un procedimiento que lo están haciendo para tener un panorama a quien pueden favorecer, un posible fraude que pueden hacer y de eso la ciudadanía está más que susceptible”.

Jhonny asegura que ganó las elecciones y Gary observa retraso

Jhonny Fernández, líder de Unidad Cívica Solidaridad (UCS), aseguró ayer que ganó las elecciones y por tanto la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y que está sólo a la espera de conocer si consigue la mayoría de concejales. Gary Áñez, candidato de Comunidad Ciudadana (CC), se mostró susceptible por la demora en la entrega de resultados del TED Santa Cruz, que hasta antes de la medianoche el conteo oficial era del 13%.

“Tenemos los resultados de cada una de actas que llegaron al TED y queremos informar de que al 92% (del escrutinio) se consolida la victoria de la UCS”, dijo Fernández y explicó que estos datos fueron conseguidos por los 7.000 delegados que desplegó el domingo como veedores del proceso electoral.

Áñez también se siente ganador de las elecciones municipales, pues considera que el resultado de los comicios refleja su victoria después de haber cotejado datos del conteo rápido reflejado por cadenas televisivas. Pero, Áñez manifestó que por responsabilidad con su candidatura esperará el cómputo oficial y anunció que defenderá la voluntad popular con su equipo de delegados que detectó una “serie de manejos que llaman la atención”.