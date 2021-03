Mesa considera un “abuso completo” la forma en la que se trata a la expresidenta

El jefe de Comunidad Ciudadana deplora que no se le permita acudir a un centro médico. Recalca que no debería estar presa porque es acusada por un delito que no existe

Carlos Mesa, jefe de Comunidad Ciudadana (CC), consideró este jueves un “abuso completo” la forma en la que se trata a la expresidenta Jeanine Áñez, a quien se niega acudir a una clínica para ser evaluada, debido a que presenta un cuadro de hipertensión. El también exmandatario compartió el pronunciamiento de la Organización de Estados Americanos(OEA), que cuestiona el accionar de la justicia boliviana en el proceso que involucra a exautoridades en el caso de supuesto “golpe de Estado”. “Jeanine Áñez no debía estar presa, está presa ilegalmente e injustamente, acusada de un delito que nadie ha cometido, que ella no ha cometido. No debería estar presa y pedimos su libertad”, enfatizó el excandidato a la Presidencia. Denunció la “persecución política” que ejerce el MAS sobre los opositores y anticipó que, como fuerza política, actuarán en todos los ámbitos para denunciar las arbitrariedades en la actual administración de Luis Arce. “El derecho al cuidado de la salud es inalienable y nos parece un abuso completo que estando ella en un estado de salud complejo, no se le permita salir a una clínica para ser atendida, esto demuestra exactamente la naturaleza y el espíritu que tiene el Gobierno sobre este tema”, dijo Mesa.