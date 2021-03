Mesa se solidariza con Arias y advierte que la persecución también es contra autoridades electas

Nacional

martes, 16 de marzo de 2021 · 22:21

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

El presidente de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, expresó su solidaridad con el alcalde electo de La Paz, Iván Arias, luego de que se conociera que tiene orden de citación para declara ante la Fiscalía. Asimismo, agregó que ahora la persecución política es en contra de autoridades electas.

“Mi solidaridad y apoyo a Iván Arias frente al intento del gobierno del MAS de iniciarle procesos judiciales amañados. La persecución se extiende ahora a las autoridades electas. Ante el abuso, debe imponerse la legalidad, la justicia y el derecho, como lo demanda el pueblo”, escribió Mesa en su cuenta de Twitter.

También puede leer: Arias responde a la citación y advierte con salir a las calles

El pasado mes, el Ministerio de Obras Públicas presentó una denuncia en contra de Arias puesto que presuntamente hizo contratar a la madre de su hija en esa cartera de Estado, cuando era ministro. Tras esto, la Fiscalía emitió hoy una citación para que se presente a declarar por esta acusación.

El burgomaestre electo lamentó la persecución política por parte del partido de gobierno en su contra. Afirmó que no se irá del país y de que no cometió ningún delito, por lo cual agotará las vías pacíficas para solucionar este problema. Pero de persistir esto, no dudarán salir a la calles en manifestaciones.

“Seguiremos trabajando por La Paz en paz, pero vamos a buscar todos los caminos para llegar a acuerdos, para ponernos por La Paz y el país. Pero tampoco nos vamos a quedar cruzados de brazo, sabremos seguramente utilizar la calle cuando sea necesario”, dijo Arias.