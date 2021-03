Milena Soto: “La detención de Yassir cayó como un balde de agua fría”

Asegura que buscan “armar casos” en su contra.

Fuente: Red Uno

El líder de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, fue nuevamente detenido este miércoles y conducido a instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), acusado por de instigación pública a delinquir, delitos contra la salud pública y una ampliación por organización criminal y privación de libertad, según la orden de aprehensión.

La denuncia fue realizada por las ex diputadas del Movimiento al Socialismo (MAS) Juana Quispe y Noemí Quispe. Recordemos que Molina fue aprehendido el pasado 13 de marzo acusado por daños al patrimonio del Ministerio Público en una protesta de la agrupación en Sucre.

Sobre el tema Milena Soto, miembro de la RJC, aseguró que desde el 2019 hay amenazas, amedrentamiento y persecución, pero estos tres meses empezaron con la cacería.

“La detención de Yassir cayó como un balde de agua fría, el día que lo detuvieron vinieron a mi casa y tuve que salir escondida en la cajuela de un vehículo. Pido que se deje de inventar procesos, se nos acusa de golpistas (…) Es una barbaridad, es una ridiculez, se nos acusa de sedición, terrorismo y otros delitos. Realmente no saben que más inventarse (…)”, contó Soto.

Al menos 12 personas de distintas partes del país están «refugiadas» en la sede del Comité Cívico Pro Santa Cruz, debido a que sienten que el Estado no garantiza su seguridad y se sienten perseguidos políticos.“Estoy segura que están armando cosas en contra nuestra, sino no fuera tanta la persecución y el control riguroso que tienen sobre mi persona, también de las demás personas que están acompañándome. No existen garantías, por esto estamos en Santa Cruz (…) Todos somos resistencia, todos los que estuvieron en desacuerdo con el fraude electoral”, indicó a la Red Uno.