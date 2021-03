En entrevista con María Galindo

El ministro de Justicia, Iván Lima, en una entrevista con María Galindo admitió que no se procesó a Jeanine Áñez en un juicio de responsabilidades porque el Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene 2/3 en la Asamblea Legislativa y además se debe «armar un caso, no puedes ir con una acusación tan grave el día 1. Hay que construir la legitimidad y la prueba», dice.