Mis condolencias y mi mayor afecto para Gustavo Fernandez ante la dolorosa pérdi…

Mis condolencias y mi mayor afecto para Gustavo Fernandez ante la dolorosa pérdida de Rosario, su esposa y compañera de vida. Mucha fuerza querido amigo.

MAS rechaza propuesta de CC para la «pacificación» del país www.paginasiete.bo | 12 hours ago ...Añez. Esta mañana, el líder de CC, Carlos Mesa, hizo una convocatoria al diálogo al Gobierno nacional para evitar un clima de conflictividad en el país...

Comunidad Ciudadana presenta plan de pacificación y reconciliación del país www.radiofides.com | 17 hours ago ...momento crítico para la democracia y la vigencia de los derechos humanos en Bolivia. El documento fue presentado por el presidente de CC, Carlos Mesa y...

CC plantea un pacto de 6 puntos, para la pacificación del país www.cabildeodigital.com | 22 hours ago ...Carlos Mesa, rodeado de la bancada que preside, planteó seis puntos para la pacificación del país, al cual se arribaría a través de un diálogo entre...

Bolivia: The British ambassador who supported a coup www.dailymaverick.co.za | 11 hours ago ...a runoff. The runner-up was former president Carlos Mesa with just under 29%. On 13 March, Jeanine Añez was arrested by the authorities on...

La muerte de la esperanza www.paginasiete.bo | 5 hours ago ...democráticas y líderes políticos como los expresidentes Jorge Quiroga y Carlos Mesa. Allí también se pusieron a la altura Eva Copa y otros dirigentes...

Freddy Mamani califica de "demagógicas" las condiciones del jefe de Comunidad Ciudadana www.atb.com.bo | 19 hours ago ...las condiciones propuestas por el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, para que su bancada en la Asamblea Legislativa Plurinacional respalde... régimen de facto de Áñez, etapa en la que se suscitaron aproximadamente 1.500 casos de persecución política. En este sentido, Mamani convocó a Carlos...

Comunidad Ciudadana plantea seis puntos para pacificación www.eldiario.net | 4 hours ago ...pacificación por el bien mayor de la patria. El ex presidente y líder de esta organización política, Carlos Mesa Gisbert, señaló que su busca generar un...

Presidente de Diputados califica de "demagógicas" las condiciones del jefe de Comunidad Ciudadana eju.tv | 19 hours ago ...Mamani convocó a Carlos Mesa y a sus legisladores a sumarse al seguimiento de las investigaciones respecto al esclarecimiento de las muertes de 36... Laura, calificó este lunes como "demagógicas" a las condiciones propuestas por el jefe de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, para que su bancada en la...

La Iglesia Católica y el Golpe de Estado en Bolivia www.eldiarioar.com | 19 hours ago ...conjurados de la "católica" ese fatídico 12 de noviembre. Allí estaban los dirigentes opositores Samuel Doria Medina, Carlos Mesa, Jorge Quiroga y otros...