Monseñor Centellas: «No hay independencia de poderes, el sistema judicial responde al gobierno de turno»

El obispo pidió al gobierno tomar medidas pacíficas para la reconciliación de los bolivianos tal como lo anunció en su discurso al momento de asumir la dirección del país.

Fuente: ANF

El presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB) y arzobispo de la Arquidiócesis de Sucre, Monseñor Ricardo Centellas, aseguró este miércoles que en Bolivia no existe la independencia de poderes y que el sistema Judicial responde al gobierno y sus interés políticos, esto a raíz de los últimos acontecimientos sobre el supuesto golpe de Estado que se habría dado a Evo Morales por parte de Jeanine Añez y otras exautoridades.

“No hay independencia de poderes, todo los signos que vemos nos hacen constatar de que el sistema judicial responde al gobierno de turno y no debe ser hacer así, la justicia tiene que buscar lo que es correcto no responder a la cuestión política”, dijo.

El obispo pidió tanto al presidente Luis Arce como al vicepresidente David Choquehuanca asumir la responsabilidad de tomar medidas pacíficas para la reconciliación de los bolivianos tal como lo anunciaron en sus discursos al momento de ser posesionados como las mayores autoridades del país.

“(Al gobierno) que vuelva a su discurso inicial. Cuando asumieron la responsabilidad de acompañar la vida de Bolivia, invitaron a una reconciliación y a curar heridas. Creo que este debe ser el espíritu (…) Desde un comienzo nos invitaron a la pacificación creo que tienen que ser los principales protagonistas”, recalcó.

A propósito de la democracia, Centellas manifestó que el problema neurálgico de Bolivia es cómo se concibe a la democracia porque habría un intento de reduccionismo, es decir, aparentemente democracia solo se cumpliría en el tema electoral cuando se eligen a las autoridades y dejando de lado aspectos esenciales como el respeto a la constitución política del Estado.

“La democracia implica una serie de compromisos, en primer lugar, el respeto a la Constitución Política del Estado, y el respeto al estado de derecho. Creo que esto fundamental para todos y, en ese marco, Bolivia está viviendo momentos muy difíciles”, resaltó.

En ese sentido, Monseñor Centellas dijo que existen muchas contradicciones y alteraciones a la concepción y aplicación de la democracia.

Finalmente, ratificó el llamado que hace la iglesia católica a la pacificación del país y el respeto a la democracia y libertad de la población.