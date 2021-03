MTS anuncia apoyo, sin condiciones, a Manfred en el Concejo

El candidato a la Alcaldía por el Movimiento Tercer Sistema, MTS, Sergio Vikingo Rodríguez, anunció que si obtiene uno o dos concejales, como resultado de la votación en las elecciones subnacionales, dará su apoyo al virtual ganador Manfred Reyes Villa, de Súmate.

Rodríguez, quien consiguió hasta ahora el tercer lugar en la votación con el 8.4%, afirmó en Buena Noche de OPINIÓN, que la decisión será asumida sin ninguna condición. “Si los resultados nos dan uno o dos concejales apoyaremos a Manfred a cambio del progreso de Cochabamba”.

Dijo que su equipo desplegado en la campaña por el MTS hizo mucho esfuerzo y sacrificio, pero los cochabambinos han elegido un alcalde. “La gente quiso a Manfred de retorno y nosotros vamos a respetar y garantizar la gestión de él dándole estabilidad en su gestión, por tanto apoyaremos en el Concejo para que tenga los dos tercios de votos”.

El candidato por el MTS dijo que Reyes Villa debe cumplir sus promesas electorales y hacer de Cochabamba la primera ciudad de Bolivia. “Por eso no podemos empantanar el gobierno, no seremos oposición porque no ganamos nada oponiéndonos como ha sucedido hasta ahora, es una vergüenza”.

En el Concejo Municipal, dos tercios significa ocho votos. De acuerdo a los resultados del cómputo oficial, la alianza Súmate, de Reyes Villa, obtendría de seis a siete concejales con el 50%, y el MST estaría con un representante.

Dijo que Cochabamba merece salir de la incertidumbre y la coyuntura de la Alcaldía Municipal.

También dijo que, si Reyes Villa considera que el Vikingo puede ser útil como técnico está dispuesto a trabajar en la gestión municipal.