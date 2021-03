MTS y Pan-Bol se suman al MAS para la segunda vuelta en La Paz

Fuente: Página Siete Digital / La Paz

(Ampliada con declaraciones de Adolfo Machaca)

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) y el Partido de Acción Nacional Boliviano (Pan Bol) anunciaron este lunes su apoyo al candidato a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Franklin Flores, rumbo a la segunda vuelta en las elecciones subnacionales del 11 de abril.

“Es una decisión autónoma, soberana como departamento, no incluye a nuestro presidente (Félix Patzi) ni al MTS a nivel nacional. En ese sentido apoyamos al candidato Franklin Flores”, declaró en conferencia de prensa el representante del MTS en La Paz, Ronald Escóbar.

Asimismo, el representante de Pan-Bol, Orlando Quispe, confirmó que se suman a los lineamientos del oficialismo y lamentó la “soberbia y arrogancia” de Jallalla La Paz, que postula a Santos Quispe, que no quiso establecer ninguna alianza para el balotaje.

“Pan-Bol ha tomado un lineamiento nacional, pero en lo departamental nos sumamos al proyecto de Franklin (Flores) (…). Santos Quispe no quiere escuchar, muy arrogante, muy soberbio y cuando uno no van a los debates demuestra su cobardía, que no tiene proyectos”, manifestó Quispe.

El representante de la dirección nacional del MAS, Adolfo Machaca, agradeció el apoyo de ambas fuerzas políticas, que postularon a sus respectivos candidatos en la primera vuelta de las subnacionales, y señaló que se trabajará de forma conjunta con otros partidos debido a que lo importante es “trabajar por el departamento”.

“Para el MAS es muy importante pensar en el desarrollo del departamento de La Paz. Hemos coincidido en los planes programáticos, se han sumando al plan del hermano Franklin Flores. Es así que como dirección del MAS hemos estado de acuerdo para trabajar como departamento con otros partidos porque lo que interesa es el departamento de La Paz”, dijo Machaca en rueda de prensa.