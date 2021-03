Nicole Kidman presenta por primera vez a su familia en los Globos de Oro

Nicole Kidman es una de las actrices más conocidas del mundo, pero su vida personal transcurre como una de las más privadas del panorama internacional. Hace casi 15 años que se casó con el músico Keith Urban, tras un mediático e intenso matrimonio con el actor Tom Cruise, y juntos tienen dos hijas. Pero Kidman, protagonista de taquillazos y portadas, nunca había posado públicamente con las pequeñas. Hasta ahora

La noche del domingo, en la celebración de los Globos de Oro, Kidman apareció por primera vez junto a sus hijas Sunday Rose, de 12 años, y Faith Margaret, de 10. Los premios del cine y la televisión que concede la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood se realizaron desde Los Ángeles pero también desde Nueva York, aunque con los premiados presentes telemáticamente desde sus casas. Por eso desde su hogar apareció Kidman junto a Urban y las dos pequeñas.

The Undoing (junto a ; , por Gente normal; y Shira Haas, por Poco ortodoxa) y que finalmente se llevó Anya Taylor-Joy por su interpretación de una campeona de ajedrez en Gambito de dama. Mientras que Nicole Kidman llevaba un vestido largo negro con cadenas doradas, ligero maquillaje y el pelo recogido en un moño, y con su marido vestido de traje de chaqueta y corbata oscura, las niñas se mostraban muy naturales, con sencillos vestidos de manga corta en algodón blanco. Sentadas entre sus padres, las pequeñas se mostraron tímidas y silenciosas mientras su madre era nombrada como una de las nominadas al premio a Mejor Actriz de miniserie o telefilme, al que ella optada por(junto a Cate Blanchett , por Mrs. America Daisy Edgar-Jones , porShira Haas, pory que finalmente se llevó Anya Taylor-Joy por su interpretación de una campeona de ajedrez en

En la pantalla, Nicole Kidman y Keith Urban con sus hijas Faith Margaret y Sunday Rose en los Globos de Oro de 2021. (C)KEVIN MAZUR / GETTY IMAGES FOR HOLLYWOOD FOREI

Si durante su primer matrimonio junto a Cruise la actriz hizo todo lo posible por mantener la privacidad de sus muy expuestos hijos, Isabella y Connor, sus esfuerzos se han redoblado en esta nueva vida que comenzó hace 15 años en Nashville (Tennessee, EE UU) junto a Urban. Apenas han trascendido detalles sobre los embarazos y nacimientos de las pequeñas. La mayor nació en Nashville en julio de 2008 y es la primera hija biológica de la actriz. La segunda llegó en enero de 2011 y fue fruto de un vientre de alquiler.

Para Kidman fue muy difícil poder tener a sus dos segundas hijas. Ella misma explicó poco después del nacimiento de Sunday Rose que creía, medio en broma medio en serio, que un baño en unas cascadas era lo que le había hecho quedarse embarazada. “Nunca pensé que me quedaría embarazada y daría a luz a un bebé, pero pasó”, confesaba en 2008. De hecho, la intérprete de Moulin Rouge y Las horas ha contado las dificultades que tuvo para quedarse embarazada y los abortos que sufrió. “Sé lo que es el anhelo. Ese anhelo. Es un anhelo enorme, doloroso. ¡Y la pérdida! No se habla lo suficiente de la pérdida por un aborto natural”, relataba hace tres años. “Es un dolor inmenso para muchas mujeres”.

Para Kidman fue muy difícil poder tener a sus dos segundas hijas. Ella misma explicó poco después del nacimiento de Sunday Rose que creía que un baño en unas cascadas era lo que le De hecho, la intérprete de las más pequeñas. “En realidad no puedes orientar a los niños hacia nada. Me he dado cuenta. Puedes empujarles un poquito, pero la motivación es algo duro. Quiero decir, nadie me obligó a ser actriz; si acaso, trataron de desanimarme”, relataba.

En una charla con S Moda hace ocho años, Kidman hablaba de sus hijas y decía que no habían salido a ninguno de sus dos padres: “Son muy suyas”. “Pero si hablamos del físico, Sunday tiene más parecido a Keith, mientras que todo el mundo dice que Faith se parece mucho a mí. Lo que está claro es que las dos llevan la música en la sangre, y es algo que me encanta porque me apetece tener mi propio grupo en casa”.

Entre algunas de las escasas anécdotas que Kidman ha desvelado en algún momento sobre las niñas hay una curiosa relacionada con los premios que ganó por la serie Big Little Lies. Cuenta que se lo dio a Sunday por si quería ponerlo en su estantería y la pequeña le replicó agradecida que no, porque ya estaba completa. “Su estantería está llena de bolas de nieve, diplomas y libros, ya sabes, de cositas y juguetitos”, explicaba en 2018. “Lo entendí perfectamente. No quieres un premio que ganó tu madre ahí, ocupando espacio. Pero la pequeña fue como… ¡lo quieroooo!”, dijo imitando la voz de su hija pequeña.