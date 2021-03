«No lo jodamos»: Niurka pidió que no se juzgue a Rafael Amaya tras su reciente episodio con aparente delirio de persecución

La vedette destacó que una persona en rehabilitación necesita redes de apoyo y solidaridad; llamó a no hacer escarnio de la situación del actor

La situación por la que actualmente atraviesa Rafael Amaya evidencia el estado en el que se encuentra el actor, quien hace unos días fue captado en aparente estado de paranoia y sufriendo un delirio de persecución por las calles de Tijuana.

El actor detrás del recordado “Aurelio Casillas” de la narcoserie de Telemundo El señor de los cielos reapareció a finales del 2020 para contar a su público el crudo relato que vivió al tocar fondo debido a su adicción a las drogas y al alcohol, esto tras más de dos años de mantener un bajo perfil, periodo en el que el histrión de 43 años se vio inmerso en una lamentable situación que deterioró su calidad de vida.

Tras ser “rescatado” por su compadre, el cantante de música regional mexicana Roberto Tapia, Amaya fue ingresado a la clínica de rehabilitación Baja del sol, propiedad del ex boxeador Julio César Chávez, donde recibió terapia y se mantuvo alejado de las adicciones.

El actor desapareció abruptamente del ojo público en 2018 y reapareció en 2020 para hablar de su adicción (Foto: Instagram @rafaelamayanunez)

Sin embargo, y tras haber salido el 22 de diciembre del centro de rehabilitación, su comportamiento más reciente podría dar a pensar que Rafael probablemente recayó en el consumo, o bien, estaría pasando por un estado psicótico derivado de su adicción del pasado.

Antes esta situación en la que se desconoce cuál es el estado actual del famoso actor, fue cuestionada Niurka, quien expresó su solidaridad y exhortó a los medios a apoyar a Rafael para que continúe con su proceso de desintoxicación:

“Pobrecito, hay que apoyarlo, a él no le puedo decir nada porque no está entonces en sus cincos sentidos, sólo le pido a toda la gente que le rodea, a ustedes, los medios, que en vez de aplastarlo, en vez de desprestigiarlo y en vez de joderlo entre todos lo ayudemos, porque así ayudamos a Juan hace años y mira qué sanito está”, dijo la cubana en referencia a su ex pareja Juan Osorio, en una entrevista a diversos medios que la interceptaron a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

Recientemente se le vio desorientado y en un estado de paranoia en Tijuana (Foto: TV Notas – captura de pantalla)

La vedette destacó que quienes atraviesan por esa situación necesitan apoyo, comprensión y los cuidados propios de “un enfermito”:

“Esas personas no son delincuentes, esas personas…mira, me erizo, esas personas están enfermitas y necesitan de nuestra ayuda, démosle la ayuda a Rafa si lo necesita, no lo jodamos, al contrario, ayudémoslo entre todos a levantarse así y a que siga caminando adelante”, dijo la llamada “Mami Niu” a los reporteros.

Y es que ante las declaraciones de Julio César Chávez, quien destapó que Amaya había dejado de asistir a sus pláticas de rehabilitación, Niurka reiteró que una persona en esas circunstancias necesita estar rodeada de apoyo:

“Está enfermo, mi amor, necesita un apoyo de codependencia, como yo apoyé a Juan que me convertí en su codependiente, necesita él eso, a gente alrededor que se conviertan en sus codependientes”, aseguró.

Niurka señaló que ella fungió como un apoyo para su ex pareja, Juan Osorio, cuando éste pasó por rehabilitación (Foto: Archivo)

Por otro lado, Niruka se lanzó duramente contra las personas que señalan y critican la conducta de un adicto; y dijo que “le despierta ira” que busquen juzgarlos por su conducta errática:

“Que lo dejen de criticar, que lo dejen de joder, que no sean culeros ojetes. Les voy a decir una cosa, me despierta tanta ira la gente tan enferma, mediocre y desgraciada que hace ese tipo de cosas, que trata de hacer leña del árbol caído, me da tanto coraje que quisiera que en un tronar de dedos ellos estuvieran viviendo exactamente lo que ellos están viviendo y sufriendo y experimentando esa persona que están criticando. Yo quisiera que fuera la vida tan perfecta y mágica que diera un vuelco para que al sentir ese sufrimiento se le aflojara el mastique y no hablaran más mierda”, declaró contundente la famosa bailarina.