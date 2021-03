«No podía aguantar ese ritmo más. Es que nunca para»: la loca vida sexual de Warren Beatty

Durante el rodaje de Isthar, la actriz Fran Drescher (La niñera) recordó que Beatty e Isabelle Adjani (cómo son las francesas) le propusieron un trío, que ella declinó amablemente. No había rodaje en el que Warren no diese escarceos escandalosos, por culpa de una vida sexual que, desde su primera película con Natalie Wood, protagonizó tantos titulares como su trabajo. Su fama de fucker era tan fascinante que Shampoo, en la que interpretaba a un peluquero que se acostaba con todas sus clientas, le coronó como el Casanova posmoderno definitivo. La admiración que despierta, a años luz de las críticas que recibe hoy Taylor Swift por hacer lo mismo, sigue erigiéndose como la narrativa favorita de los medios de comunicación: tras 29 años de matrimonio estable con Annette Bening, le siguen preguntando por su vida sexual. Él ha sido claro : «No, no me he acostado con casi 13.000 mujeres, eso habría significado no solo que hubo más de una persona en el mismo día, sino que no repetí con ninguna».

Cuando Beatty conoció a Bening él estaba saliendo (más o menos) con Madonna. Ambos habían protagonizado Dick Tracy y Warren mantenía la teoría de que si te acuestas con tu compañera de reparto, tienes que hacerlo durante todo el rodaje para evitar problemas. Pero en este caso sería ella la que, por fin, le dejó exhausto a él. «Warren llamó a Madonna desde su coche» describe el biógrafo Peter Biskind, «y le dijo «estoy a un kilómetro de tu casa, quítate los pantis». Minutos más tarde, volvió a llamarla: «estoy a cuatro manzanas, quítate el sujetador»». Beatty tenía 53 años y Madonna se divertía vacilándole y llevándole a discotecas gays, intentando sacarle a bailar y llamándole viejo y nenaza. El actor no pudo aguantar ese ritmo mucho tiempo.