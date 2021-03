No respires el aire de otro: cómo esquivar el coronavirus en interiores

Riesgos

Esta misma semana, Del Val y un centenar de científicos y sanitarios dirigían una carta a las autoridades españolas en la que reclaman que se tomen medidas de forma urgente para evitar los contagios que se producen por culpa de la mala ventilación. Entre ellos, el uso del CO₂ como referencia para calcular la calidad del aire que respiramos. Otro de los firmantes fue Javier Ballester, catedrático de la Universidad de Zaragoza, que lamenta que la Administración no ponga orden entre la confusión: “No se puede informar a golpe de Twitter”. “Todo es muy complejo: la biología, el comportamiento, pero hay dos factores con beneficios que nadie tiene duda: ventilar y mascarillas”, señala. Y del mismo modo que la administración regula la calidad de los tapabocas, debería preocuparse de proporcionar conocimiento a la población para airear en condiciones. Se acumulan las anécdotas sobre particulares y centros educativos que ventilan antes de que llegue la gente, dejando la estancia helada, pero cierran en cuanto se llena, que es cuando se produce el riesgo. “Si no lo saben, no las abren o no se sientan al lado de la ventana en el bar: la conciencia individual es decisiva”, resume.

Escuela Eficacia de la ventilación continua Mediciones en más de 20 centros educativos demuestran que solo la ventilación constante, natural o mecánica, de los espacios cerrados mantiene bajo el riesgo de contagio. Fuente: Mediciones de CO2 coordinadas por Francisco Javier Moya López, , Director Técnico de Calidad de Aire en Interiores. Empresa Auding Control.

El científico Pedro Magalhães de Oliveira, de la Universidad de Cambridge, ha estudiado cómo se desenvuelven los aerosoles contagiosos, las partículas virales en suspensión que se emiten al hablar, cantar o respirar. Para hacer un cálculo de las mejores condiciones para cada tipo de estancia, Oliveira ha desarrollado una herramienta en línea, airborne.com. En su opinión, “el potencial de medir los niveles de CO₂ en interiores se ha pasado por alto en gran medida”. “Las autoridades sanitarias podrían utilizarlo para identificar lugares de alto riesgo e informar mejor a las personas que los gestionan”, explica.

Pero advierte de que incluso en un espacio bien ventilado podría haber transmisión de corto alcance, cuando se respiran las partículas virales poco después de que una persona enferma las exhale, antes de que los aerosoles se diluyan. “Por eso es tan importante usar una mascarilla y mantener una distancia segura incluso al aire libre”, avisa.

