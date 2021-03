No solo Eva Copa, los otros candidatos que rechazó el MAS y triunfaron en las elecciones

Fuente: Unitel

Eva Copa está cerca de convertirse en la nueva alcaldesa de El Alto, el cómputo oficial confirma poco a poco las proyecciones de conteo rápido que le daban una amplia mayoría sobre el candidato del Movimiento Al Socialismo, Zacarías Maquera.

El caso de Copa es el más conocido sobre la decisión del MAS de rechazarla para imponer otro candidato, pero no es el único.

En diciembre de 2020 un ampliado del MAS proclamó como candidato a alcalde de Trinidad a Cristhian Cámara, un militar que había sido director del Comité de Emergencia Departamental (Coed). En varias fotos que circularon a finales del año pasado se lo ve vestido con una polera azul, guirnaldas y rodeado de sectores sociales.

Pero Cámara no fue el candidato del MAS, contó al diario Página Siete que poco después de su proclamación recibió una llamada de Evo Morales que le dijo que no veía posible que gane en Trinidad debido a que nació en Cochabamba. En declaraciones al diario La Razón confirmó que fue el líder masista el que decidió que no sea candidato.

“Yo he sido rechazado por el presidente del MAS, partido en el cual fui proclamado candidato a alcalde de la ciudad de Trinidad”, dijo. Finalmente Cámara aceptó la invitación del Movimiento Tercer Sistema (MTS) y cuando el cómputo está al 99.7% es primero con el 28.45% con más de 6 puntos de ventaja sobre el segundo, que es el opositor al MAS, Ernesto Suárez. El candidato del oficialismo es tercero.

Otros dos casos sobre el denunciado “dedazo” están en Pando. Las organizaciones sociales afines al Movimiento Al Socialismo habían decidido que Regis Richter sea candidato a gobernador, al igual que sucedió con Cámara incluso se lo llegó a proclamar.

Richter, que fue alcalde en Porvenir, fue desplazado por Miguel ‘Chiquitín’ Becerra, que recibió el respaldo público de Evo Morales para que sea el candidato a la Gobernación. Las organizaciones que apoyaban a Becerra finalmente decidieron acompañarlo en su postulación con otro partido, el Movimiento Tercer Sistema.

Regis Richter no ganó las elecciones, pero está muy cerca de forzar una segunda vuelta en Pando. Hasta la mañana de este miércoles el Tribunal Electoral Departamental había computado el 91.13% de las actas: el candidato del MAS tiene el 40.65% de los votos seguido de su rival del MTS que tiene el 39.17%.

Para ganar en primera vuelta se necesita más del 50% o al menos el 40% con 10 puntos de ventaja.

Otra exautoridad masista también ganó con la oposición en Pando. Ana Lucía Reis, que fue alcaldesa de Cobija con el MAS, triunfó con el MTS y se impuso al candidato oficialista. Al 96.67% de las actas computadas tenía un 44.58% de los votos por encima del 31.58% del partido azul.

Hay una particularidad en los tres casos mencionados, los tres triunfaron con el Movimiento Tercer Sistema, partido de Félix Patzi, que en el pasado también fue parte del MAS.