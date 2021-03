Noelia Zeballos gana su partido de dobles en Turquía luego de un año y dos meses sin competencia

La boliviana venció este martes con la argentina Ortenzi en la primera ronda del Futures W15 Antalya. Actualmente es la número uno del ranking ITF.

Fuente: Federación Boliviana de Tenis

La tenista Noelia Zeballos, única boliviana que compite en el ITF World Tennis Tour femenino, volvió a la competencia deportiva luego de un año y dos meses y lo hizo en el Futures W15 Antalya en Turquía, donde este martes ganó su partido de dobles en primera ronda junto a su compañera argentina Jazmin Ortenzi.

“Después de un año y dos meses sin poder competir por muchos motivos, sobre todo la pandemia. Tuve muchos altos y bajos mentales pero jamás me rendí. Y hoy me encuentro en Turquía, en mis primeros torneos del año, con una preparación previa muy buena físicamente y unos cambios en mi tenis que me mantiene con ilusión para poder producir un tenis de alto nivel”, escribió Zeballos el sábado en su cuenta de Facebook.

Caída

El Club Megasaray alberga este torneo y el debut de la boliviana se produjo el lunes en singles al perder con la ecuatoriana Mell Reasco (6-2 y 6-1) por la segunda ronda de la qualy (clasificación). Jugó en esa instancia directamente al ser la tercera sembrada.

Pero este martes consiguió su primer triunfo en la cancha 20 luego de un duro encuentro frente a la turca Cemre Anil y la estadounidense Madison Appel.

Junto a Ortenzi tardaron una hora y 23 minutos para quedarse con la victoria en dos sets con parciales de 6-2 y 7-6(4).

En los cuartos de final se enfrentarán a la estadounidense Jessie Aney y la brasileña Ingrid Gamarra, cuyo encuentro está programado en principio para el jueves sin horario definido.

Número 1

La especialidad de Zeballos es la modalidad de dobles, claro ejemplo es que tiene 13 títulos profesionales, mientras que en singles suma dos.

Gracias a esta cosecha actualmente es la número uno del ranking de la ITF con 970 puntos, mientras que en singles ocupa la decimoquinta casilla con 404.

Esta clasificación es aparte de la que existe en la WTA o la ATP, ya que desde 2019 la ITF decidió crear un ranking con los resultados de sus torneos que son los Futures.

En la WTA Zeballos es la única mujer boliviana ranqueada con su puesto 569 en dobles y 648 en singles.