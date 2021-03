Nota que habla de seminarios y eventos desata un impasse con el Reino Unido

Fuente: Página Siete / La Paz

Una nota que habla de seminarios y eventos, que se citan como evidencia del apoyo al supuesto golpe de Estado, desató un impasse con el Reino Unido. Desde Cancillería se convocó al embajador de ese país y se le pidió información por escrito.

Todo comenzó cuando el portal Declassified UK publicó el 8 de marzo el artículo “Reino Unido apoyó el golpe de Estado en Bolivia para acceder a su ‘oro blanco’”. Al respecto, el expresidente Evo Morales tuiteó que “salen a la luz” documentos que revelan participación de Reino Unido en golpe de Estado, por su interés en el litio.

No obstante, en el texto de la nota se menciona como pruebas un seminario, un “gran evento” sobre ciberseguridad, y una capacitación a periodistas. También se cita un proyecto y una “misión científica”, ambos, sin embargo, y sobre todo el segundo, datan de antes del 10 de noviembre de 2019, fecha en que Morales renunció.

En el artículo se indica que, en marzo de 2020, la embajada británica “se asoció” con el Ministerio de Minería del gobierno de Jeanine Añez para organizar un “seminario internacional” para más de 300 funcionarios.

“La Embajada del Reino Unido contrató a una empresa británica, Watchman, para que hiciera la presentación principal y describiera las ‘soluciones creativas’ que había puesto en marcha en África para que las comunidades locales participaran en los proyectos mineros”, se lee en la nota.

No obstante, ese evento fue público y en realidad se trató del Tercer Simposio del Oro, actividad en la que además del embajador del Reino Unido, Jeff Gleking, asistió la embajadora de Suiza, entre otras personalidades. En esa cita –que se desarrolló entre el 5 y 6 de marzo de 2020- se abordaron temas económicos, financieros, ecológicos y ambientales, sociales y laborales, técnicos y tecnológicos y de gobernanza, según la web del Ministerio de Minería.

En la nota también se indica que “ocho meses antes del golpe”, la Embajada de Reino Unido gastó más de 4.500 libras esterlinas en la organización de un “gran evento” en La Paz “sobre ciberseguridad para instituciones financieras”.

En la nota se indica que las presentaciones “fueron realizadas por la empresa británica Darktrace”, de la cual se señala que “ha contratado personal de la comunidad de inteligencia de EEUU, incluso directamente de la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional”.

Sin embargo, las incidencias de esa actividad fueron públicas y difundidas en las redes sociales de la embajada británica.

En la nota también se menciona que, en febrero de 2019, la embajada de ese país gastó 9.981 libras esterlinas para traer la Fundación Thomson Reuters a Bolivia para capacitar a 30 periodistas en “técnicas de verificación y planificación previa de una elección sobre una cobertura equilibrada, precisa y libre de polarización”.

Sin embargo, se constató que esa actividad también fue pública, se denominó “Verificación datos y cobertura en elecciones”.

El miércoles, la Cancillería convocó al embajador del Reino Unido, Jeff Glekin, para manifestarle “preocupación e indignación”. En un comunicado, ese despacho informó que solicitó a Glekin “hacer llegar por escrito información sobre el contenido de los extremos de las publicaciones”.

Al respecto, la embajada británica indicó, a través de un comunicado, que los proyectos que desarrolla el Reino Unido en Bolivia son parte de la actividad normal de cualquier embajada para mejorar las relaciones entre ambos países, incrementar las relaciones comerciales y apoyar al Gobierno y la sociedad civil en temas de interés común.

“La información sobre esos proyectos siempre ha sido de dominio público. La gran mayoría de los proyectos que se mencionan en algunas publicaciones se iniciaron durante el anterior gobierno del MAS, y se desarrollaron en coordinación con las más altas autoridades”, se lee en el comunicado.

Precisamente, en el artículo de Declassified UK se menciona un proyecto, que data de entre 2019 y 2020, que fue cofinanciado para “optimizar la exploración y producción de litio en Bolivia” utilizando tecnología británica.

En la nota se indica que el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido señala que su “primer compromiso con la Compañía Boliviana de Litio” fue en 2017- 2018, cuando organizó “una misión científica” en ese país.

En febrero de 2019, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera visitó el Centro de Aplicaciones Satelitales de ese Estado, donde se firmó un acuerdo sobre ciencia e investigación.

Punto de vista

Jaime Aparicio Exembajador ante la OEA

“Es la primera consecuencia”

Esta es la primera consecuencia de lo que está sucediendo con nuestra política exterior, que está en manos de un ministro que no tiene ninguna experiencia diplomática, ningún conocimiento, porque eso ha pasado con muchos cancilleres, pero había funcionarios y una planta burocrática que conocían los temas de política exterior y se evitaban estos errores.

Uno no puede hacer un comunicado oficial basado en declaraciones de gente o de ONG que se pueden referir a temas de política exterior en ámbitos que no son oficiales, porque esa no es una evidencia.

Si uno hace un comunicado debe referirse a decisiones o acciones o a documentos oficiales en los que se estaría transgrediendo alguna norma o alguna disposición de los convenios que rigen las relaciones diplomáticas, en este caso la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.

En este caso no hay ninguna evidencia, ningún documento, simples rumores o eventos que salen de conferencias o de ONG o de activistas políticos que han dado resultado a esta inoportuna y poco profesional forma de actuar.

Uno de los tres ejes de la cooperación y de las relaciones económicas y políticas importantísima, aparte de EEUU y China, para Bolivia es también la Unión Europea (UE), y aunque Gran Bretaña ya está en proceso de salirse no deja de ser un Estado que tanto a través de su participación antes en la UE y ahora de forma bilateral ha estado cooperando a Bolivia históricamente desde hace muchos años.

Lea también: Expertos ven desatino en convocar al embajador británico por una publicación