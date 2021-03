Nueva opción para escuchar podcasts desde tu móvil Samsung

Si bien no faltan opciones para descubrir y reproducir podcasts de diferentes temáticas, Samsung quiere facilitarle el proceso a los usuarios.

Es una opción gratuita que se añade a un grupo seleccionados de dispositivos Samsung, sin necesidad de instalar ninguna aplicación de terceros.

Nueva opción para escuchar podcasts desde dispositivos Samsung

Ya hemos visto que diferentes plataformas y servicios de streaming han enfocado su atención en los podcasts en el último tiempo. Por ejemplo, Spotify ha basado gran parte de su estrategia en sumar contenido original y exclusivo en podcasts, y funciones que enfoquen la atención de los usuarios en este contenido.

Pero si no eres fans de este tipo de servicios de streaming, o no tienes ninguna app definida para reproducir podcasts, no deberás preocuparte si tienes un móvil Samsung. Sí, Samsung está añadiendo una sección y un reproductor de podcasts en una de sus aplicaciones más populares.

Esto lo encontrarás en lo que antes conocíamos como Samsung Daily, que reúne, como si fuera un centro de entretenimiento, toda la información que puede interesarte… artículos, juegos, programas de televisión, películas, noticias, música etc. Una opción que encuentras deslizando la pantalla de Inicio para ver todo todas las sugerencias de Samsung Free.

En la pestaña “Listen” se agrupan todas las recomendaciones en podcasts de editores de todo el mundo sobre diferentes temáticas, por ejemplo, deportes, cultura, noticias, comedia, etc. Por el momento, esta nueva dinámica se implementará en los Samsung Galaxy S21, S20, S10, Note 20 y Note 10, tal como mencionan en Android Police. El único requisito para disfrutar de esta nueva sección es loguearte con tu cuenta de Samsung desde la aplicación.

Si bien no tendrás todo el contenido que pueden ofrecerte las plataformas de podcasts, tendrás una selección interesante de episodios para descubrir y escuchar sin depender de aplicaciones de terceros.