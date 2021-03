Núñez publica felicitación a su hija en Facebook y desliza que no está en Rurrenabaque

Una felicitación a su hija por su cumpleaños fue publicada por el ex ministro de la Presidencia, Yerko Núñez Negrete, quien también tiene una orden de captura por el supuesto caso “golpe de Estado”. La publicación se produjo a las 14:00 de este lunes, aproximadamente.

“La princesa de papá, feliz cumpleaños mi bella M. J.!! Sé que no será como todos los años, porque hoy no festejarás este día junto a mí, pero tú sabes que eres la niña de mis ojos, la bendición más grande para nuestra familia. Ya vendrán días mejores para ti, mi amor, con la bendición de Dios Nuestro Creador” señala la publicación que puso el exministro en su cuenta personal de Facebook.

El mensaje deja ver que él ya no está en el país y desde el viernes la Policía realizó operativos en Rurrenabaque, en el Beni, para dar con su paradero. Hasta el momento no se conoce de resultados y el mensaje deja ver que él ya no está en el país.

Sus allegados confirmaron que la exautoridad tiene dos cuentas en esa red social. En una publica sus actividades familiares y en la otra se puede observar el seguimiento que hace de las aprehensiones. En esta cuenta, su última publicación es del 11 de octubre, el día que detuvieron al almirante Flavio Gustavo Arce San Martín.

Hasta el momento la Policía no pudo dar con su paradero, pese a operativos en su casa y la de su madre en la población de Rurrenabaque. Yerko Núñez es uno de los exministros de Jeanine Áñez, que tiene orden de captura.

La Policía ya capturó a Álvaro Coimbra, exministro de Justicia, y a Rodrigo Guzmán, exministro de Energías. Junto con la expresidenta Jeanine Áñez fueron enviados a la cárcel de San Pedro por cuatro meses, acusado de conspiración, terrorismo y sedición.

Son los mismos delitos por los cuales se acusa a Núñez y la Policía quiere llevarlo ante un juez. El fin de semana la casa de la madre de Nuñez, Carmen Negrete, fue rodeada por la Policía porque suponía que se encontraba en ese lugar, pero hasta el momento no hay informe sobre su captura.

La última vez que se mostró el exministro fue en un video que circuló el 3 de enero cuando, según sus palabras, intentó mediar y evitar una pelea callejera.