«Odio Colombia»: El polémico comentario de la ‘influencer’ Daniela Ardila que desató una ola de críticas en las redes

Fuente: RT

En Colombia, la ‘influencer’ Daniela Ardila ha sido objeto de críticas luego de dar a conocer su percepción personal sobre diferentes asuntos y, en particular, por decir que odiaba a su país.

En sus historias en Instagram, Ardila habló, entre otras cosas, sobre la posibilidad de trabajar como mesera, argumentando que no lo haría en Colombia, pero sí en otro país.

«Puedo trabajar de mesera mientras, a mí cero pena eso. Digamos que acá en Colombia un poquito, pero en otro país no me da pena coger bus. Acá me da asco, miedo«, comentó.

A esto, añadió: «Ustedes saben que yo odio Colombia, pero bueno, soy de acá, me tocó aguantarme ser de acá y nada que hacer. Cada quien con sus gustos».

A favor y en contra

En las redes sociales llovieron las críticas contra la ‘influencer’. Algunos la invitaron a marcharse de Colombia. «Que se vaya del país y listo», menciono un usuario en Twitter; mientras otra le comentó que «el mundo es bastante amplio», por lo que «puede irse y cuanto antes, mejor».

Otros salieron en su defensa, alegando que dijo lo que otras personas no se atreven a decir. «Lo mejor que puede hacer uno, es irse», afirmó uno de los usuarios en Twitter; otro comentó que si no le gusta el país, «la verdad, tendrá sus razones».

Más adelante, tras las críticas, Ardila señaló que sus palabras fueron tergiversadas e indicó que su intención era hablar de la situación económica del país. «Espero que entiendan a lo que yo iba y no tergiversen otra vez mis palabras porque estoy segura de que, como yo, hay muchos que piensan así. Estoy segura de que mis ‘haters’ también piensan así», justificó.