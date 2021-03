Oposición llama «cínico» a Lima y lo acusa de «linchar » la justicia

Cándido Tancara Castillo / La Paz

La oposición calificó ayer al ministro de Justicia, Iván Lima, de “cínico” y de pretender “linchar a la justicia” porque busca de manera desesperada apoyo político para un juicio de responsabilidades contra la expresidenta Jeanine Añez, en el Legislativo, donde el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) no tiene dos tercios de votos.

“Agradezco las palabras de Luis Fernando Camacho, es una respuesta al pedido de que exista una autorización congresal para hacer justicia para las víctimas de las masacres, no veo la misma voluntad en el señor Carlos Mesa (líder de Comunidad Ciudadana)”, dijo ayer Lima en el Legislativo, horas después que Camacho le pidiera no “impartir justicia” por Twitter.

El también gobernador electo de Santa Cruz dijo que “la justicia no se imparte por Twitter, ministro. Fuimos claros al condenar la corrupción del gobierno transitorio y todas las muertes de bolivianos deben investigarse y sancionarse”. Con esta declaración, según el diputado de Creemos Erwin Bazán, Camacho no anticipaba su apoyo en el Legislativo para un juicio de responsabilidades contra Añez. “El ministro Lima hace una interpretación a su gusto que también podría llamarse una tergiversación de lo que ha declarado Luis Fernando Camacho”.

Su correligionaria, la senadora Centa Rek, calificó a Lima “como cínico y descarado” al condicionar que la aprobación del juicio de responsabilidades contra Añez estaría en manos de Mesa y Camacho. “Sabiendo que tenían ese plan (juicio ordinario y ahora juicio de responsabilidades), que estaba en contra de los derechos ciudadanos y no había materia judiciable actuaron de forma descarada”.

Después, Lima exigió a Mesa sumarse al presunto apoyo de Camacho. “Hay que pedir precisión al expresidente Carlos Mesa e invitarlo a que ingrese a un debate jurídico y deje la retórica, para llevar adelante los juicios de responsabilidades se necesita los 2/3 en la Asamblea Legislativa, ya hay una señal clara del señor Camacho y esperamos que el señor Mesa pueda unirse para hacer justicia por las masacres sangrientas”.

El jefe de bancada de CC, Carlos Alarcón, respondió a Lima y le dijo que la “impunidad le calza perfectamente el actual gobierno y al actual ministro de Justicia, si ellos quieren una verdadera justicia en el país, lo primero que tenemos que hacer es una renovación total de los operadores fiscales y judiciales para que los nuevos operadores en lugar de hacer como lo hacen con un linchamiento, hagan un verdadero acto de justicia proba e imparcial a todas las violaciones a los derechos humanos”.

Más temprano, el líder de CC Calor Mesa aseguró en la red Uno que “el Gobierno del presidente (Luis) Arce, que plantea esta lógica (que si Mesa y Camacho no respaldan juicio de responsabilidades, ‘significa que apoyan la impunidad’), está acercándose a niveles de cinismo inconcebibles”.

Afirmó que “quienes están manejando la justicia a su antojo, quienes dan órdenes a jueces y fiscales, quienes convierten a fiscales en martillo de la represión y persecución judicial muestran que el Órgano Judicial es totalmente dependiente del Gobierno y que el Ministerio Público es su brazo ejecutor, ¿nos van a hablar de impunidad?”.

Alarcón recordó el reciente decreto presidencial de Arce que otorga amnistía a más de un millar de personas afines al MAS y gente que generó violencia, después de la renuncia de Evo Morales en noviembre de 2019. “Ellos mismos han generado una situación de autoamnistía de autoimpunidad; porque el Gobierno manipula la Fiscalía y la justicia para generar una situación de persecución política, de eliminar a la oposición política del país y de amordazamiento de la sociedad civil en relación a aquellos sectores contestatarios con el Gobierno”, aseveró.

En esa línea, el diputado Bazán afirmó que el país necesita una justicia independiente, sin la intervención del oficialismo. “Tenemos que tener primero la garantía de una justicia independiente, debemos retornar al Estado de Derecho, debemos asegurarnos la tranquilidad de que la justicia no está siendo usada por el MAS para perseguir políticamente a los opositores”.

Mesa dijo que el Gobierno no puede hablar de “impunidad” porque “quienes dieron una amnistía a Evo Morales, a sus colaboradores y a todos aquellos quienes -según ese decreto presidencial- fueron perseguidos, es decir, cualquiera que esté en la línea masista” y exigió a las autoridades de Gobierno “un poco de sangre en la cara antes de hablar”. Lima dijo que Evo Morales no se benefició con la amnistía. “Por ningún motivo la amnistía significaría impunidad, es desinformación decir que se le aplicó a Evo Morales, él no ha hecho ninguna solicitud”.

Ante la pregunta si Morales será beneficiado con el indulto presidencial, el senador Leonardo Loza (MAS) respondió en febrero: “ojalá que esté, ojalá que esté”.

Dichos y hechos

Amnistía El Gobierno emitió en febrero el “Decreto Presidencial de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos” para beneficiar a más de 1.000 personas que generaron violencia en el país, en noviembre de 2019, después de la renuncia del Evo Morales.

Juicio La exdiputada Lidia Patty (MAS) interpuso la demanda por el caso “golpe de Estado” en noviembre de 2020. Acusó a Luis Fernando Camacho, a su padre José Luis Camacho, al excomandante de las FFAA Williams Kaliman y el excomandante de la Policía Yuri Calderón de “conspiración y desestabilización” del gobierno de Evo Morales en 2019. Tras las subnacionales solicitó la ampliación de su denuncia contra la expresidenta Jeanine Añez.