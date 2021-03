Oscar Montes reafirma su compromiso para evitar la exploración y explotación de Tariquía

El candidato a gobernador se reunió con el Comité de Defensa de la reserva y, además, comprometió la dotación de fuentes laborales.

Fuente: elPeriódico

Gabriel Morales Espíndola/Bolinfo/Tarija

Bajo el lema de “Tariquía no se toca”, la jornada del domingo 21 del presente mes, el candidato a gobernador de Tarija por la alianza Unidos, Oscar Montes Barzón, visitó la comunidad de Chiquiacá, donde firmó un acuerdo con el Comité de Defensa de la reserva natural de Tariquía, comprometiendo la defensa y preservación de dicho lugar.

“Felicito a todos los que estuvieron defendiendo esta reserva, porque lo de Tariquía no solo es un sentimiento, es una razón de vida, dependemos de Tariquía para poder vivir, hoy les decimos al Comité de Defensa que no están solos y desde la Gobernación vamos a estar a la orden, es por eso que estamos promoviendo el programa ‘Yo activista’, que tiene como finalidad defender causas justas como a la que nos sumamos como tarijeños que es la de defender nuestras reservas”, dijo Montes.

Por su parte, la vicepresidente del Comité de Defensa de Tariquía, Nelly Coca, resaltó la actitud asumida por el mencionado candidato a la Gobernación, ya que hasta la fecha continua latente una posible explotación de la reserva natural, por lo que espera que los candidatos y las autoridades ya electas de la alianza Unidos, realicen las acciones necesarias para evitar el ingreso de empresas petroleras a dicho lugar.

“Nosotros no vamos a permitir que nos quiten la vida, porque contaminar nuestra reserva es como si nos quitaran la vida, es hora de unirnos, todos debemos defender Tariquía, porque el aire, el agua y toda la riqueza natural no tiene precio, no van a venir a ultrajarnos porque debemos sentirnos orgullosos de ser parte del pulmón de Tarija porque parece que los del Gobierno Nacional nos tienen envidia al ver lo que tenemos”, declaró Coca.

El Apunte

Unidos promete fuentes laborales

En complemento Montes acotó, que las familias de la zona tendrán la oportunidad a acceder a fuentes laborales, a través del plan de empleo contemplado en el plan de gobierno, esto con la finalidad de reactivar la economía.

“En esta zona se pueden crear grandes oportunidades hay yeso en abundancia y una sal muy requerida y apetecida, que se puede comercializar, nosotros vamos a darles la oportunidad de trabajar para tener un departamento prospero, pero eso es si nos ponemos a trabajar con nuestros propios brazos y sin la necesidad de mendigar”, exclamó Montes.