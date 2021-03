Padres de familia de Potosí aseguran que no existen las condiciones para volver a clases semipresenciales

Ante la posibilidad que los estudiantes vuelvan a las unidades educativas con clases semipresenciales, la junta escolar de padres de familia en Potosí manifestó su desacuerdo

 

Fuente: ATB

Edwin Canaviri, miembro de la Junta Distrital de Padres de Familia de Potosí, aseguró que las infraestructuras de las unidades educativas no cuentan con las condiciones para retornar a clases semipresenciales.

«Las estructuras educativas no tienen las mínimas condiciones. En la gestión 2020, no se pudo intervenir ninguna infraestructura, por lo tanto no hay condiciones. Nos piden que en los ambientes haya una distancia de un metro y medio entre pupitre y pupitre, lo cual es imposible por las características que tenemos», anunció Canaviri.