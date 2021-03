Palizas, listas negras y condiciones insoportables: el verdadero origen del Día de la Mujer

Así que cuando Lemlich pidió la palabra, tras varias horas de hombres hablando de que había que ser «prudentes» a la hora de plantear una huelga general, estaba un poco harta: “He escuchado a todos los que han hablado y no me queda paciencia para seguir callando. Soy una chica trabajadora, una de las que ya están en huelga contra condiciones intolerables. Estoy cansada de oír a aquellos que sólo dicen vaguedades. Estamos aquí para decidir si hacemos huelga o no. Y yo propongo que vayamos a la huelga general”. Su entusiasmo –»no sabía nada de activismo, sólo tenía audacia», contaría años después– incendió la reunión y llevó al «Alzamiento de las 20.000», la manifestación de las trabajadoras del textil que pondría inicio a esa huelga general. La huelga se prolongó hasta febrero de 1910, con pequeños grandes logros (la semana de 52 horas, por ejemplo), justo a tiempo para celebrar el segundo Día Nacional de la Mujer, y unir por fin a trabajadoras, sufragistas y socialistas bajo el mismo paraguas. «Estas chicas sin experiencia», escribía la prensa local, «han demostrado que las mujeres pueden protestar, y que pueden protestar con éxito«. En Dinamarca, en la reunión de la Internacional Socialista, la política socialista alemana Clara Zetkin propuso llevar esa protesta estadounidense al resto del mundo. No había una fecha concreta, pero más o menos todos los países decidieron que el último domingo de febrero era el referente.