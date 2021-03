Para impulsar la industrialización y apoyar a las microempresas que requieran cr…

Para impulsar la industrialización y apoyar a las microempresas que requieran créditos productivos, como el #SIBOLIVIA del FIREDIN, creamos un Fondo de Garantía para el Desarrollo de la Industria Nacional (FOGADIN) con Bs150 millones. https://t.co/f9PgETjjeA

Fuente: Luis Alberto Arce Catacora por Luis Arce Catacora (Lucho Arce)

*Nota: Los artículos de esta sección Presidenciables se publican automáticamente con un título generado por los primeros 90 caracteres del tuit monitoreado.

QUINTANA, EL MIEDO Y LA SED DE VENGANZA www.cabildeodigital.com | 23 hours ago ...ser contratados. Presidente Luis Arce Catacora | Vea Global Dice este decreto que todos ellos deben cumplir el requisito de pasar un curso, léase... DESCOLONIZACIÓN EN MARCHA El presidente Luis Arce, muy a tono con Quintana, despidió a todos los funcionarios considerados "pititas", pero además aprobó un... Compartido: 1.2K

Arce y Choquehuanca saludan a la ciudad de El Alto por su 36 aniversario | Unitel unitel.bo | 1 hour ago ...El presidente Luis Arce Catacora y el vicepresidente David Choquehuanca rindieron este sábado su homenaje a la valerosa ciudad de El Alto por su 36... la whipala. Nuestro compromiso de trabajar por las familias alteñas ¡Jallalla El Alto! pic.twitter.com/MeEdXNYovm — Luis Arce Catacora... Compartido: 361

Encuesta: Más del 50% de la población apoya gestión de Lucho Arce y sus medidas contra el Covid-19 lazurdaradio.com | 22 hours ago ...Una encuesta realizada para la red ATB estableció que el 55% de la población califica como buena o muy buena la gestión del presidente Luis Arce, el... califica la gestión de Luis Arce como presidente de Bolivia? Al respecto, el 22% la valoró como "muy buena" y el 33% como "buena", es decir que, sumando... Compartido: 134

Jallalla: un micro-emprendimiento “exitoso” www.laizquierdadiario.com.bo | 8 hours ago ...sugeridas y definidas por el mismo Evo Morales, desde Buenos Aires, y que fueron avaladas por el actual presidente Luis Arce Catacora para ser ejecutadas por... después, y nuevamente bajo la dirección, en coordinación y con el aval de Evo Morales y Luis Arce, Eva Copa se encargó de llevar adelante la política de... Compartido: 97

Balcony Railing Collapses at Bolivia University, Killing Seven Students www.mtv.com.lb | 18 hours ago ...Luis Arce said on Twitter. According to Bolivia's Special Force to Fight Crime, the students who lost their lives were identified as Raúl Cadena... Compartido: 75

Los bolivianos vuelven a las urnas entre luces y sombras www.clarin.com | 22 hours ago ...Electoral (STE), inauguraron un periodo de estremecimiento en las instituciones políticas. La reciente victoria de Arce Catacora, el candidato del MAS, con el... Compartido: 50

Reporte de Coyuntura 4 de marzo de 2021 mailchi.mp | 23 hours ago ...presidente Luis Arce y una limpieza de postes y paredes capitaneada por el postulante Gary Áñez en Santa Cruz fueron algunas actividades con las que... Compartido: 42