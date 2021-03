Patricia Hermosa: “Lo que he vivido en la cárcel no se lo deseo a nadie”

“Lo que he vivido en la cárcel no se lo deseo a nadie”, aseveró la directora del Servicio General de Identificación Personal (Segip), Patricia Hermosa, exjefa de gabinete del entonces presidente Evo Morales, quien fue presa política del régimen de Jeanine Áñez durante siete meses desde fines de enero de 2020.

Fuente: ABI

El 31 de enero de 2020, Hermosa fue capturada por la Policía con los documentos del expresidente cuando se disponía a para tramitar la eventual candidatura de Morales como senador o diputado por el Movimiento Al Socialismo (MAS).

“Cuando me detuvieron no tenían una orden de aprehensión. La señora Áñez tenía una orden de aprehensión”, manifestó en una entrevista con Bolivisión.

Aseguró que se cometieron abusos en contra de sus derechos humanos durante su aprehensión policial y detención preventiva en la cárcel de Obrajes, donde durante un mes no tenía el derecho de ponerse zapatos.

“Me tuvieron con chinelas a pesar de que llovía. El primer mes me dijeron, por ser reclusa nueva, que tenía que cargar todo lo que llegaba, quintales de papas, quintales de harina, de arroz, todo eso estando embarazada”, relató Hermosa, quien perdió a su bebé en gestación.

Hermosa sufrió torturas en la cárcel a pesar de su estado de gravidez, fue encerrada con candado 40 días sin derecho a nada, con el pretexto de que tenía Covid-19.

“Nunca tuve Covid. En realidad, fue por esta campaña de las redes sociales, me decía la gobernadora de la cárcel que yo estaba incentivando eso, pero ni siquiera tenía acceso a computadora, a teléfono, a internet”, dijo.

Sostuvo que durante esos 40 días no tenía acceso a visitas, tampoco podía salir a la cancha de la cárcel a comprarse comida.

“En el lugar donde estuve, en la enfermería, hubo tres personas que salían, que por mi culpa también fueron encerradas, me decían que estaban encerradas por mi culpa, tenía miedo de que me hicieran algo. Y otras personas que mataron, podían salir a la cancha y a comprarse comida, y yo no podía salir”, señaló.

Con base en su experiencia en la cárcel, Hermosa se pronunció, en pasados días, respecto a la detención de Áñez por los delitos de terrorismo, conspiración y sedición.

“No te preocupes. En Estado de Derecho tú tendrás acceso a la salud, a ti te darán auxilio en una emergencia. Podrás acceder a duchas, a alimentarte el momento en que sientas hambre y muchas otras cosas más que a mí me negaron. Dios es justo”, escribió Hermosa en sus redes sociales.