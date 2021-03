Patty descarta devolver sueldos que cobró en gestión de Áñez y recuerda Ley de Prórroga de Mandato

Como principal denunciante del presunto “golpe de Estado” a Evo Morales en 2019, la exlegisladora lamentó que es el blanco de críticas de la oposición y sostuvo su demanda en contra de Luis Fernando Camacho y exjefes militares y policiales.

Indicó que durante el gobierno de Jeanine Áñez, se mantuvo en vigilia y “expuso su vida” para evitar el cierre de la Asamblea Legislativa, con lo que justificó el cobro de sueldos en este periodo.

“Al Ejecutivo dieron ‘golpe de Estado’, pero al Legislativo también tenían que dar, ese era su objetivo, pero no lo lograron. Me declaré en vigilia porque nosotros cumplíamos nuestra gestión (…) No podíamos abandonar, nosotros éramos electos y juramos para cumplir la Constitución”, señaló Patty, en una entrevista con radio Fides.

Sin embargo, agregó a su justificación que durante el gobierno de Áñez, se promulgó una Ley de Prórroga de Mandato, aprobada inicialmente por la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Por ello, denunció que “parece que la ‘derecha’ no comprende la Constitución”, pidió que también cuestionen a los funcionarios públicos de la gestión de Áñez y descartó devolver el sueldo que cobró durante este tiempo porque trabajó en el marco de la “legalidad”.

“Estoy confiada de que no he hecho ningún mal, estoy tranquila, no me arrepiento, más bien estoy alegre de que los diputados y senadores hemos podido pacificar y llamar a la democracia. Eso es lo que hemos trabajado