Patty: Dicen que soy utilizada, no es verdad, de mi partido ni me llaman

Lidia Patty, exdiputada del Movimiento al Socialismo (MAS), negó las acusaciones acerca de que estaría siendo usada por terceras personas en cuanto a sus denuncias en contra de Luis Fernando Camacho y otros políticos sobre el caso «golpe de estado».

«Muchos comentan, la Lidia está siendo manejada, ella es un títere, es no es verdad, (mi familia) ha sido muy discriminada, eso es lo que me conlleva, me conmueve para iniciar este juicio, esta denuncia que he puesto porque lo he vivido en este parlamento, he sido discriminada», dijo. Patty.

«Muchos me dicen que la Lidia está utilizada, que detrás de ella hay otros, además de mi partido ni me llaman siquiera», mencionó.

Por otro lado, la exdiputada relató que el «golpe de estado» habría sido ejecutado en contra del poder Ejecutivo, y se buscaba lo mismo en el poder Legislativo, pero, según Patty, no se logró porque el parlamento en ese entonces inició una vigilia. Alegó que siguió trabajando pese al golpe porque fueron electos y no podían abandonar sus cargos.

Dijo que si le exigen devolver el sueldo que cobró en ese entonces, se debe exigir lo mismo a todos los funcionarios públicos, ministros y otras exautoridades como la expresidenta Jeanine Añez.