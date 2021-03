Pedirán a la Fiscalía citar a Patty e inspeccionar las obras del Fondo Indígena a su cargo

“Están citando a la exministra Pinckert por designaciones arbitrarias, no pues, se está manejando la justicia, con todo el peso de la ley hacia los opositores y a los del Gobierno nada, no hay sentencia, no hay nada”, refirió.

Las repercusiones surgen, luego de que la autoridad originaria de Carijana, Nazario Mamani, denunció en ERBOL, que ambas obras están abandonadas y deterioradas. Con referencia al proyecto de producción de Miel, observó la mala calidad de la construcción, porque la misma ya tiene evidencias de deterioro, además, detalló que las cajas para apicultura entregadas, eran de un material inapropiado y no podían ser utilizadas. “Mala la obra. Ahora se está deteriorando. Muy barata la obra, el piso también, el cemento se está desportillando, rajando. Las aceras están totalmente cayéndose”, afirmó Mamani. En respuesta a esa denuncia, Patty aseguró que hizo la entrega de la obra con total transparencia y cuenta con las actas respectivas. Dijo que ahora es cuestionada por ser la denunciante del caso “golpe de Estado” y acusó a Mamani de ser de la “derecha”, parte de la alianza Creemos y seguidor de Jorge Tuto Quiroga.