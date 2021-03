Pocos creyeron que el Presidente Luis Arce Catacora podría concretar lo que afirmó como candidato: Que Bolivia, con su gobierno, irá hacia el socialismo, modelo cubano. Pero lo está intentando al encarcelar, por ahora, a quienes conformaron el gobierno interino de la presidente Jeanine Añez, ya detenida.

Aún no había terminado el cómputo de las recientes elecciones llamadas sub nacionales, y la Fiscalía ordenó este 12 de marzo la aprehensión de la exmandataria Jeanine Añez y de otras nueve personas, entre los que fueron colaboradores del anterior gobierno interino y miembros del Alto Mando Militar y de la Policía Boliviana .

“Como un acto de “persecución” y “cacería” de exministros, así calificaron la expresidenta Jeanine Añez y su exministro de Presidencia Yerko Nuñez sobre las órdenes de aprehensión emitidas en las últimas horas, dentro del denominado caso “golpe de Estado” (Erbol, 12.03.2021).

Pero esto no es nuevo en Bolivia, aunque desde la recuperación de la democracia, no hubo persecuciones hasta los 14 años del gobierno populista iniciado el 2006. Hay que recordar, como ejemplo de esta práctica violenta, las ejecuciones en el Hotel Las Américas de Santa Cruz, un inacabable juicio y la detención de ciudadanos cruceños señalados falsamente como autores de actos de terrorismo que no hubo.

“La persecución política ha comenzado. Los dirigentes del Movimiento al Socialismo, han decidido volver a la dictadura. Una pena, porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”, afirmó Jeanine Añez en su cuenta en Twitter. Claro que nada detiene a los cancerberos. Solo se muestran “humanitarios” –como lo afirma Human Rights Watch– cuando se “abre la puerta a la impunidad para delitos graves” con una acción que “parece diseñada para favorecer a los partidarios del Movimiento Al Socialismo (MAS)”.

Con el encarcelamiento de exautoridades se vulneran derechos humanos y se quebranta la presunción de inocencia. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece: “1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa”.

Los derechos humanos han sido violados. Se ignora que al suscribir la Carta Democrática Interamericana “Los Estados Miembros (de la OEA) reafirman su intención de fortalecer el sistema interamericano de protección de los derechos humanos para la consolidación de la democracia en el Hemisferio”. Mientras tanto, vamos en dirección contraria: hacia la dictadura.