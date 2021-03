Policía apunta a Wilson Q. C. por incitar a los estudiantes a subir al quinto piso

Seguridad

jueves, 4 de marzo de 2021

Fuente: paginasiete.bo

Página Siete Digital

Las investigaciones que lleva a cabo la Policía sobre la tragedia en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) dan cuenta de forma preliminar que Wilson Q. C. es el principal sospechoso de haber provocado la aglomeración de personas en el quinto piso del edificio, que causó la ruptura de una baranda y ocasionó que al menos 11 estudiantes caigan al vacío y siete pierdan la vida.

“Encontramos una perfecta conspiración para que el jefe de todas las áreas, Wilson Q. C., tras que concluye la asamblea, incita a los estudiantes a subir al quinto piso de la facultad de Ciencias Económicas. La intención era tomar el Centro de Estudiantes de Economía, donde ya estaba resguardado el señor Juan Jhamil Condori Limachi, secretario de esa carrera”, informó el comandante general de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera.

El jefe policial precisó que todavía se busca dar con la estudiante que fue grabada mientras forcejeaba apoyada en el barandal, que terminó por romperse por la presión del tumulto.

Wilson Q. C. se presentó la noche del miércoles en instalaciones del Ministerio Público, de manera voluntaria, para su aprehensión; no obstante debía presentarse en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

Más tarde, Wilson fue aprehendido por efectivos del Departamento de Análisis Criminal e Inteligencia (DACI).

“Este señor fue aprehendido por personal del DACI y fue conducido a las celdas de la Felcc en cumplimiento de un mandamiento de una orden emitida por la Fiscalía”, indicó este jueves el director nacional de la fuerza anticrimen, Alberto Aguilar.

El abogado de Wilson Q. C., Álvaro Elías, argumentó que su defendido es representante de otras dirigencias, por lo que entiende que no hubo intención en que mueran personas. Sostuvo que el deceso de los estudiantes es “un caso fortuito” y que, por lo tanto, no se debe buscar responsables.

“Entiendo que a Wilson Q. C. lo ven como responsable, pero entiéndase que era dirigente de otras dirigencias, es decir, el momento en el cual convocan se entiende que la convocatoria no ha tenido un carácter doloso por el cual pierden la vida los estudiantes, es un caso fortuito y se debe ver desde ese punto de vista en el que no se deba buscar responsables”, dijo Elías a Bolivisión.

Imputan a los estudiantes aprehendidos

El fiscal departamental de La Paz, Marco Cossío, informó que este jueves salió de manera formal la imputación contra los estudiantes aprehendidos. La audiencia de medidas cautelares se llevará a cabo esta misma tarde y se solicitará la detención preventiva para los estudiantes.

“La Fiscalía ha emitido la correspondiente imputación formal el día de hoy. La audiencia de medidas cautelares se señaló para las 13:00, se han imputado a siete personas que están en calidad de aprehendidas: tres mujeres y cuatro hombres. Se está pidiendo la detención preventiva por cuatro meses de estas personas”, declaró a Unitel.

Cossío no descartó la participación de docentes dentro del caso. “Podría ser sí (habría docentes implicados), incluso se dice que hay chats de docentes que señalaban que si no participaban de las asambleas, se iban a aplazar o reducirles la nota”, sostuvo Cossío.