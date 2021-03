Por caída de las RIN, empresarios instan al Gobierno a incentivar las exportaciones

Las reservas internacionales llegaron a su pico máximo en 2014 cuando registró $us 15.122 millones, para luego iniciar un descenso continuo; en diciembre de 2018 registró $us 8.946 millones, en diciembre de 2019 marcó $us 6.468 millones y a finales del año pasado el indicador fue de $us 5.276 millones.

Fuente: ANF



El informe sobre Administración de Reservas Internacionales del primer semestre de 2020, señala –sobre este indicador macroeconómico- que el entorno macroeconómico y los mercados financieros se caracterizaron por una alta volatilidad e incertidumbre por los efectos de la pandemia del Covid-19. El analista económico Alberto Bonadona indicó, en una anterior declaración a ANF, que el gobierno debería acudir a la cooperación internacional para adquirir recursos por al menos $us 6.000 millones para estabilizar la economía del país, cuando la caída de las RIN marcó 5.124 millones. Explicó que los incentivos a las exportaciones nacionales mejorarán la situación actual de las reservas. El sector empresarial sugirió mejorar el rubro de la exportación y sustituir las importaciones con producción nacional para abastecer principalmente al mercado interno. "Debemos manifestar nuestra profunda preocupación, compartimos los criterios de algunos analistas económicos en sentido de que se está llegando a un punto de alto riesgo, sin embargo, consideramos que aún no es una situación absolutamente crítica", manifestó Jaime Ascarrunz, presidente de la Federación de Empresarios Privados de La Paz. Empresarios de La Paz manifestaron su preocupación por la disminución en $us 1.578 millones en las Reservas Internacionales Netas (RIN), que bajaron de $us 6.468 millones, registrados en diciembre de 2019, a $us 4.890 millones, registrados en febrero de este año. El sector pide al Gobierno incentivar las exportaciones.