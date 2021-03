Por qué Harry tenía «toda la razón» al decir que los miembros de la realeza están atrapados: habla un experto en derecho británico

Tomemos a Noruega, que tiene una población de 5 millones de habitantes. Su equipo real es de cuatro personas. El rey y la reina, el príncipe heredero y la princesa heredera, y un equipo de cuatro personas que pueden atender a una población de 5 millones. La población del Reino Unido es de 66 millones, por lo que es 13 veces más grande que la de Noruega, y una de las principales funciones de la familia real es salir y ser vista. Necesitas un equipo mucho mayor, y el equipo de la familia real británica, cuando escribí eso, era de 15 personas. Ahora está reducido a tres. Perdió al príncipe Andrés a fines de 2019 y a Harry y Meghan a principios del año pasado, por lo que se redujo a 12.

Es como si el monarca tuviera el papel constitucional mientras que el resto de la familia es una pequeña empresa que realiza actividades relacionadas con la solidaridad. ¿Cree que tendríamos el mismo problema si Harry se hubiera casado, digamos, con una aristócrata británica que supiera que eso es lo que se espera de ella?

Bueno, ese era el dilema de Meghan. Ya sabes, era una actriz de éxito que tenía su propia carrera, tenía su propia voz y, como dijo en la entrevista de Winfrey, se unió a este matrimonio posiblemente de manera bastante ingenua, pensando que podría mantener una voz independiente. Las libertades que tú y yo damos por sentadas, la realeza no las tiene. No tienen libertad de expresión, casi no tiene privacidad ni libre elección de carrera. Hay otras restricciones menores: la familia real británica y la realeza escandinava no tienen libertad de religión. Tienen que ser protestantes.