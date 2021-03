Portacontenedores «Ever Given» empezó a moverse en el Canal de Suez

La popa del navío de 400 metros de eslora y 200.000 toneladas ha «reflotado parcialmente» y se alejó de la orilla occidental del Canal, dijeron especialistas.

Great efforts from Suez Canal Authority continues with 10 tugs including ALP GUARD in coordination with SMIT are currently stationed on four different directions to tow M/V EVER GIVEN in the #SuezCanal

Source: https://t.co/iCYta86ErN pic.twitter.com/tDEe9BDz12

— Leth Agencies (@AgenciesLeth) March 29, 2021