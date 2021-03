Presidente Arce: Áñez, en la cárcel, escribe cartas, Twitter, recibe periodistas, recibe todo y nadie dice nada

El presidente Luis Arce aseguró que su Gobierno no vulnera los derechos de la expresidenta Jeanine Áñez y aseveró que la exmandataria “hace todo” desde la cárcel y “nadie le dice nada”.

Arce aseguró que “se ha instruido” que se “den todos los elementos a Áñez” en la cárcel y que los que nunca respetaron el debido proceso “fueron ellos”.

“Hemos instruido para que la señora Áñez tenga todos los elementos en la cárcel, lo que no dio a nuestros compañeros cuando estaban presos. Hemos tenido a compañeras que han perdido a sus niños en prisión, porque estaban embarazadas. Hemos tenido compañeras que, en las clínicas, fueron atadas con cadenas a los catres para que no escaparan. El gobierno de facto se inventó una palabra: ciberpatrullaje. Uno no podía opinar en redes sociales porque era perseguido por sedicioso, por terrorista. ¿Esos son derechos humanos?”, dijo Arce al medio mexicano La Jornada.

El mandatario aseveró que “hoy, la señora Áñez, en la cárcel, escribe cartas, escribe en Twitter, escribe todo. Recibe periodistas, recibe a su familia, recibe todo y nadie dice nada. Nosotros sí respetamos los derechos humanos y el debido proceso. Los que nunca los respetaron fueron ellos”.

Sobre el caso del supuesto golpe de Estado, Arce dijo que eso está en investigación.

“Es un tema que está en manos de la justicia boliviana. Hay una comisión de la CIDH que está investigando los hechos luctuosos, de los que nadie de la derecha quiere acordarse. Ni la prensa, ni los opinadores, ni los políticos de la derecha. Todos hablan de derechos humanos, pero se olvidan del derecho más importante: el derecho a la vida. Se asesinaron a 36 personas y de eso no hablan. Tampoco de los más de 2 mil heridos, 5 mil arrestos, la persecución política, los amedrentamientos, los chantajes”, aseveró el jefe de Estado en la entrevista.

Arce dijo que “cuando llegamos al país y comenzamos la campaña había muchos alcaldes y autoridades del Movimiento al Socialismo (MAS) que renunciaron, y nos contaban en qué circunstancias los hacían renunciar. Los amenazaban con la familia. ¡Qué derechos humanos! Realmente la violación a las garantías básicas se ha dado de manera catastrófica en el periodo neoliberal de la dictadura del gobierno de facto de la derecha. ¡Pero hoy se dice que estamos violando los derechos humanos!”.

Vea la entrevista completa aquí.