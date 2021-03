Presidente de Always Ready advierte a su equipo: ‘Jugador que falte a su palabra será retirado de la institución’

Fuente: eldia.com.bo

Andrés Costa, presidente de Always Ready, no quiere sorpresas a última hora. Su equipo debe enfrentar este jueves a Real Tomayapo, en Tarija (20:00), y espera que sus jugadores no sigan la línea de los clubes que decidieron no jugar la primera fecha del torneo, caso contrario ‘rodaran cabezas’.

«Ellos van a entrar al campo de juego y van a disputar el partido (…) Jugador que falte a su palabra será retirado de la institución, eso está claro», advirtió Costa.

Son cuatro los partidos que no se han disputado en apoyo a la Agremiación de futbolistas: Real Santa Cruz ante Wilstermann, Blooming con Guabirá, San José con Palmaflor e Independiente con Oriente Petrolero pactaron no enfrentarse. En este último caso, se dio algo particular: la presidenta del equipo ‘capitalino’, Jenny Montaño, despidió a su capitán Mijail Avilés por negarse a llevar acabo el sorteo correspondiente que derivó en la suspensión del compromiso.

Nacional Potosí ante The Strongest (3-4), con planteles juveniles, es el único compromiso que se ha desarrollado hasta el momento.

Los jugadores esperan una pronta solución entre Fabol y la Federación Boliviana de Fútbol, que estaría citando para este viernes a los capitanes de los 16 equipos para ponerle un fin a la medida que afecta el desarrollo del fútbol.

Además del compromiso entre el ‘millonario’ y Tomayapo, este jueves Aurora recibe a Royal Pari (15:00) que viajó a Cochabamba con equipo profesional.