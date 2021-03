Presidente pide unidad a la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa en inauguración de su XVII congreso

Instó a no caer en el juego de la derecha que constantemente difunde mentiras a través de algunos medios de comunicación y redes sociales.

Fuente: ABI

A tiempo de inaugurar el XVII congreso orgánico de la Confederación de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa, el presidente Luis Arce pidió unidad para garantizar el camino que debe seguir el país y demostrar a la derecha que no hay división en las organizaciones sociales.

“Nos tienen miedo cuando estamos unidos, nos tiemblan cuando estamos unidos, por eso es que nuestro pedido es, que de este congreso salgan ustedes, nuestras hermanas, nuestra próxima directiva unida, fortalecida y que nos enseñen una vez más cuál es el camino que tenemos que seguir, hermanas”, enfatizó.

Arce recordó que, en su recorrido por el país junto al vicepresidente David Choquehuanca, durante la campaña electoral, se exigía solo unidad como un requisito para ganar, y que finalmente se consiguió ese objetivo obteniendo un triunfo contundente en las pasadas elecciones nacionales.

“Así como en las elecciones generales íbamos departamento por departamento para hablar con todas ustedes, y nosotros poníamos una condición para ganar y que se dio, por eso ganamos contundentemente, es exactamente el mismo pedido para que se garantice que nuestra organización salga fortalecida de este congreso, eso es unidad, hermanas, unidad”, reiteró el mandatario.

Asimismo, instó a no caer en el juego de la derecha que constantemente difunde mentiras a través de algunos medios de comunicación y redes sociales. “Ese requisito de unidad tiene que irradiarse en todas nuestras organizaciones sociales, ya la derecha se inventa rumores, juega con la sicología de las personas y no podemos caer en ese juego, hablan mentiras todo el rato, hermanas y hermanos, no hay que creer nada de lo que dicen las redes sociales, porque no es verdad, no estamos divididos, nosotros estamos cada vez más unidos y más fortalecidos” añadió.