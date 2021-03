Presunto exceso de velocidad deja 21 muertos en carretera

Pamela Pomacahua / La Paz

Un posible exceso de velocidad y falla en los frenos serían las dos causas por las que el bus de Trans Carrasco se desbarrancó ayer 150 metros en la carretera Cochabamba-Santa Cruz a la altura del Cañadón Colomi. Del hecho, 21 personas perdieron la vida y 30 resultaron heridas. Sin embargo, la Policía señaló que aún se investigan otras causas más que provocaron la tragedia.

“Tránsito aún investiga las causas del accidente”, informó ayer el subcomandante departamental de la Policía, Johnny Corrales. A la una de la madrugada del martes se registró el accidente, en la provincia Chapare, a unos 53 kilómetros de la ciudad de Cochabamba.

De las 21 personas fallecidas, sólo tres fueron identificadas: Jorge Bernal Coa de 58 años (conductor), Roberto Sagardia Ramos de 48 años, Sonia Amalia Vargas Adrián de 58 años. Una niña de seis años y otros 17 pasajeros no fueron identificados porque no llevaban ningún documento personal, según la Policía.

En la lista de las personas heridas están ocho mujeres, 17 varones y cuatro niños, pero aún no fueron identificados porque tampoco portaban documentos personales. Pese a las inclemencias del tiempo, los heridos fueron trasladados a hospitales de Colomi, Sacaba y Cochabamba.

A las 22:30 del lunes, el bus de Trans Carrasco salió de la terminal de Cochabamba con destino a Ivirgazama, en el trópico cochabambino. Algunos pasajeros que resultaron heridos relataron que el chofer conducía a gran velocidad y en varias oportunidades le pidieron reducir, pero su pedido no fue tomado en cuenta.

“He gritado: ¡anda despacio!”, relató una mujer que se encuentra herida en el Hospital de Sacaba. Otra persona relató que se encontraba durmiendo, pero el bache que pasó el bus la hizo rebotar y se levantó. “Rebaja tu velocidad, le he dicho, pero no escuchaba”. Una tercera persona relató que el chofer gritó: “El freno está fallando”.

“Al parecer no agarró el freno, pero presumo que el chofer sabía, porque poco antes hizo una parada y ahí seguramente se fijó, pero confiado siguió el viaje hasta que no pudo controlarlo y nos embarrancamos”, contó otro de los heridos. El conductor aparentemente descendió para revisar algunas fallas en el bus. Volvió a subir y siguió la ruta hasta que los pasajeros notaron que iba a mucha velocidad y cuando le pidieron que se detuviera se percataron que no respondía el freno.

Habían pasado unas tres horas de viaje cuando se produjo la tragedia. Media hora después, una persona realizó una llamada pidiendo ayuda a la Unidad de Rescate Vertical de SAR Bolivia.

Uno de los encargados del grupo SAR, Carlos Pinaya, informó que cinco voluntarios se trasladaron al lugar para asistir a los heridos. “Se utilizaron técnicas de rescate de embarrancamiento. Este trabajo fue también de Bomberos y la Policía Fronteriza”, agregó. Los conductores de los vehículos que pasaban por el lugar se detuvieron para ayudar a rescatar a los heridos y sacar a las personas fallecidas. “El conductor no ha podido controlar (la velocidad); además, el camino está con huecos en todas partes y con lo que llovió esta resbaladiza toda la carretera”, relató Diego Chambilla del Sindicato Carrasco Tropical.

Las personas que se encontraban en la carretera pedían apoyo a las autoridades para que ayudaran a sacar los cuerpos del barranco. Algunas familias al enterarse de este accidente y reconocer a sus parientes se trasladaron a la morgue. Susana contó que dos de sus sobrinos estaban en el accidente y se encuentran con algunas heridas, pero necesita ayuda.

“Mi esposa se despidió de mí antes de salir de la casa; me dijo: ‘Voy a volver dentro de tres días’, pero encontró la muerte nomás. Ella estaba viajando donde su familia para arreglar un problema”, relató Jorge Quisberth.