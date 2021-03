«Primero necesitas una pista»: el hacker que descubrió el huevo de Pascua oculto en Windows 95 por 25 años explica cómo lo hizo

Hace unos días les contamos sobre un curioso huevo de Pascua que estuvo escondido en Windows 95 por casi 25 años, hasta que fue descubierto por el desarrollador y hacker conocido en Twitter como Albacore.

Para activar ese ‘Easter egg’ en cuestión, los pasos son bastante rebuscados: abrir la ventana del programa Internet Mail, hacer click en un archivo específico dentro de la ventana ‘Acerca de’ y luego escribir «MORTIMER» en el teclado. Pero, como explica él mismo hacker en un hilo, no se trata de ponerse a hacer clicks por ahí o escribir palabras al azar hasta encontrar algo, sino de saber encontrar las pistas:

For those wondering: How did you find the easter egg? Do you spend your free time clicking around places and typing MORTIMER? I don’t.

To discover well hidden easter eggs like this you first need a lead, like searching across OS files for names, a key component of credits rolls.

— Albacore (@thebookisclosed) March 30, 2021