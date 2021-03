Promesas de obras, la carnada en la segunda vuelta de Pando entre MAS y MTS

La población pandina volverá a las urnas para elegir entre Becerra (MAS) y Richter (MTS).

Fuente: paginasiete.bo

En el departamento Pando la mayoría de los votos para gobernador se dividieron entre Miguel Becerra, del Movimiento Al Socialismo (40,98%), y Regis Richter, del Movimiento Tercer Sistema (38,98%).

En consecuencia, la gobernación se decidirá en segunda vuelta, el 11 de abril, cuando masista y exmasista se enfrenten en las urnas.

“El voto divido se debe a la falta de credibilidad de la ciudadanía respecto a los actores que han estado en la administración pública”, dice Carmen Eva Gonzales, quien también candidateó para la gobernación pandina por Comunidad de Integración Democrática (CID).

Richter ahora con el MTS le hace frente al MAS, un partido del que fue parte. “Ese partido no tiene mucha trayectoria en el departamento”, explica el docente universitario, de la Universidad Amazónica de Pando, Francisco Javier Parrado Zeballos. Richter, sin embargo, se ha constituido en el candidato de las fuerzas políticas opositoras, añade.

Miguel Becerra, del MAS, promete viabilizar proyectos

“Si Pando se confronta con el Gobierno habrá menos obras”

Madeleyne Aguilar A. / La Paz

El candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), Miguel Becerra, confía en que ganará la Gobernación de Pando en la segunda vuelta y que la gente votará por él por ser partido de gobierno. Su principal propuesta es la integración caminera.

Opositores, por su parte, cuestionan las ventajas que ven en la campaña del candidato oficialista. “Se han manejado recursos que vienen de una alcaldía, de una gobernación, bienes del Estado y hay una influencia del Órgano Electoral. Nosotros como oposición siempre hemos estado en una posición de desventaja”, sostiene Carmen Eva Gonzales, excandidata opositora por el CID.

Becerra, por su parte, asegura que en el balotaje del 11 de abril dejará clara su victoria. En la primera vuelta se impuso por dos puntos porcentuales a Regis Richter, del Movimiento Tercer Sistema (MTS). En conversación con Página Siete aborda este y otros aspectos de su propuesta.

¿Qué características debería tener el gobernador de Pando?

Yo voy a ser el gobernador, querida hermana. Segundo, las necesidades son múltiples. Pando es un departamento en el que falta mucho. Se ha avanzado bastante en estos 14 años, pero la integración caminera es súper importante, hay que consolidar la pavimentación del tramo caminero Puerto Rico – El Sena. La salud es un tema urgentísimo. Hay que equipar el hospital de tercer nivel, que sería el primero con todas las especialidades, y dotarle de los ítems necesarios.

¿A qué atribuye el voto dividido en la primera vuelta?

Acá tenemos al Movimiento Al Socialismo y a la derecha que se ha concentrado en el MTS y ha polarizado el voto. Con el MAS tenemos más de dos tercios en la asamblea departamental y de 15 municipios, tenemos nueve. Entonces prácticamente hemos ganado la elección. Yo considero que en esta segunda vuelta los pandinos vamos a hacer un análisis, porque si bien tenemos estatuto autonómico, no tenemos autonomía económica. Dependemos del recorte de los recursos del estado, del gobierno. Entonces, confrontar a Pando con el gobierno nacional hace inviable muchos proyectos.

Pero, Pando, como departamento, tiene recursos.

Todos somos bolivianos y las instituciones tienen sus propios recursos, evidentemente. Pero administrando sólo los recursos que llegan a Pando nuestra gobernación tiene un presupuesto de aproximadamente 230 millones de bolivianos. Gran parte de ellos son los cargos que se nos hace al sector salud y el sector de educación. Para inversión, nuestra gobernación sólo tiene 70 millones, que se destinan para atender las necesidades de todo un departamento. Entonces, necesitamos apoyo del gobierno nacional.

Yo considero que en esta segunda vuelta habrá un mayor apoyo a mi candidatura porque soy el candidato que puede dar mayor seguridad de hacer viables las propuestas que estamos haciendo, como la construcción de carreteras, electrificación e iluminación, que son contratos del gobierno nacional.

Como candidato, ¿qué lo diferencia de su opositor?

Estamos entrando a esta segunda vuelta y ya tenemos muchas alianzas, inclusive con algunos candidatos de la oposición de extrema derecha. Ven en mi candidatura a una persona con experiencia. He sido tres veces alcalde y me dedico a la agricultura y ganadería. Entonces tengo experiencia. Sin embargo, el candidato de la oposición ha egresado de la universidad y trabajó de alcalde en un municipio. Muestra que tiene un excelente desarrollo vendido sólo a través de las redes sociales, pero su pueblo no vota por él.

Su contrincante, Regis Richter, pertenecía al Movimiento Al Socialismo, ¿usted ve alguna similitud con él en cuanto a ideología?

Él estaba prestado, yo diría. Él venía del partido de Leopoldo Fernández y luego que ingresara el hermano Evo Morales prácticamente se embarcó al proyecto del MAS. Entonces, yo diría que estuvo camuflado. Ahora que no fue candidato del MAS, por falta de apoyo de las organizaciones sociales, decide volver a su cuna.

¿Qué sectores apoyan a su candidatura ?

En este momento hemos ganado la primera vuelta. En el área rural nuestra victoria ha sido contundente. En el área urbana es donde hubo la alianza, lamentablemente. Acá ya se ha podido identificar que toda la derecha se sumó al MTS, porque la candidata Carmen Eva Gonzales de Comunidad de Integración Democrática (CID) no recibió los votos y esos fueron al MTS. Yo considero que ahí ha habido un juego de intereses. Lamentablemente la gente que ha ido por CID se ha sentido traicionada. No votaron por su candidato.

PERFIL

Miguel Becerra es un político pandino, conocido en su tierra como “Chiquitín”. Trabajó en agricultura y ganadería. Ha sido dos veces alcalde de Cobija. La primera llegó a la silla edil con la sigla de Acción Democrática Nacionalista (ADN) en 1999, luego con su agrupación Movimiento Amazónico de Renovación (MAR) en alianza con el Movimiento Al Socialismo (MAS) para el 2005.

Para obtener la candidatura a gobernador de Pando del MAS compitió con Regis Germán Richter, quien finalmente postuló por el MTS y ahora es su contrincante en la segunda vuelta.

Becerra está seguro que él será el gobernador. Cree que la población ve en él experiencia y por eso dará su voto.

Sus propuestas incluyen la integración caminera, consolidar la pavimentación del tramo Puerto Rico – El Sena. También plantea equipar el hospital de tercer nivel. En educación propone un bono a los estudiantes, para los gastos de internet.

También planea proponer leyes para que se condicione la deforestación en Pando. Con esto pretende determinar un precio justo para la castaña.

Regis Richter, del MTS, quiere fortalecer el sistema de salud

“La ciudadanía no quiere confrontación, quiere paz”

Regis Richter, del Movimiento Tercer Sistema, busca unificar los votos opositores al partido de gobierno en el balotaje por la gobernación pandina . Confía en que la gente le dará su voto por su experiencia como alcalde y su trabajo en coordinación con otras autoridades. No cree que el haberse separado del MAS afecte la coordinación de proyectos en beneficio del departamento.

Richter llegó a las subnacionales luego de romper con el MAS cuando Evo Morales no dio el visto bueno a su candidatura por el partido azul. Según explica el docente universitario Francisco Parrado, “la segunda vuelta va a estar bastante peleada. Se confrontan los mismos votos del Movimiento Al Socialismo. El conteo va a ser uno a uno”. Señala que se debería observar cómo grupos opositores han generado alianzas con ambos candidatos.

Richter, entre tanto, confía en su victoria, según dijo en esta charla con Página Siete:

¿Por qué cree que llegó a la segunda vuelta en Pando?

Soy actualmente alcalde del municipio de Porvenir y médico de profesión. Creemos que uno de los motivos por el que estamos en la segunda vuelta es la gestión que hemos tenido. Esa ha sido nuestra carta de presentación.

Los proyectos que hemos realizad, el fortalecimiento al tema productivo, salud, seguridad ciudadana, turístico, con presupuesto municipal y también de convenio. Hemos trabajado de manera coordinada con todos los sectores. Siempre escuchando y eso ha tenido repercusión a nivel departamental. Obviamente hay un trabajo en equipo, con los demás alcaldes y concejales, dirigentes del sector campesino y de organizaciones de mujeres, organizaciones acá en Cobija también nos apoyan.

¿Qué sectores lo están apoyando? ¿Tiene nuevas alianzas?

En la zona rural la gran mayoría, el sector campesino, sector indígena, muchas organizaciones a nivel municipal de mujeres, como Bartolinas, mujeres amazónicas; la federación de fabriles, transportistas, colegio médico, organización de profesionales y mototaxistas.

Usted también ha sido parte del Movimiento Al Socialismo, ¿cuál es relación actual con ese partido?

Efectivamente, en 2015, en la segunda gestión que he encabezado en el municipio de Porvenir he entrado como candidato del MAS. Hemos trabajado de manera coordinada con el expresidente, con diputados, senadores y gobernadores. Pero después de habernos desvinculado del Movimiento Al Socialismo no tenemos ningún contacto, prácticamente con ningún dirigente o político del MAS.

Ya que usted era parte del MAS, ¿tiene similitudes ideológicas con el partido de gobierno?

Nosotros trabajamos más pensando en el pueblo, en los sectores más vulnerables. Siempre lo hemos hecho así. Tal vez por ahí podría haber una similitud. Yo soy médico por vocación y de servicio, nosotros pensamos en la gente más necesitada. Lo hemos hecho en el municipio de Porvenir y también lo haremos en la gobernación.

¿Cuál es su principal propuesta?

Nosotros estamos en una segunda ola y entrando a una tercera en Pando y toda Bolivia. Entonces, hemos visto serias deficiencias en nuestro sistema de salud a nivel departamental y en diferentes municipios. Seguimos sin tener un plan de contingencia para atacar o prevenir el tema del Covid a nivel Pando. Hay una necesidad urgente de invertir más recursos en equipamiento, en la compra de insumos, kits de tratamiento para distribución gratuita y obviamente la contratación de más personal

¿A qué cree que se deba que el voto haya estado dividido?

Nosotros, a pesar de haber entrado con una sigla prestada, hemos sacado una muy buena votación. Efectivamente hay una presencia dentro de los 15 municipios del partido político, lo cual ha apoyado bastante para el tema de la campaña y poder entrar en diferentes comunidades. Aún así la gente conoce mucho de la gestión.

En caso de que la población vote por usted, ¿cómo sería la relación con el gobierno central?

Somos proyecto político que no es ni derecha ni de izquierda, sino de progreso, de desarrollo, paz, generación de oportunidades y visión hacia el futuro. La población ha entendido que el departamento de Pando, ya no quiere más peleas por colores o partidos. No quiere más divisionismo, ni persecución. Quiere más empleo y progreso.

Todas las autoridades estamos en la obligación de trabajar de manera conjunta para hacer gestión. Yo creo que el gobierno tiene la obligación de atender las necesidades de Pando y del resto de los bolivianos. Los recursos nos tendrían que llegar y la coordinación con el gobierno nacional debe ser buena. Vamos a exponer las necesidades los proyectos que se tienen para Pando y estoy seguro que el gobierno los va a atender.

PERFIL

Regis Germán Richter Alencar es médico de profesión y actualmente es alcalde del municipio de Porvenir.

En diciembre de 2020, protagonizó junto a Miguel Becerra una disputa partidaria para representar al Movimiento Al Socialismo (MAS) en las elecciones subnacionales. Después de no obtener el visto bueno de Evo Morales para su candidatura, Richter dejó el MAS y se postuló a la gobernación por el Movimiento Tercer Sistema (MTS).

Su principal propuesta se centra en la salud. Señala que su profesión de médico le permite reconocer las necesidades. Además busca reactivar la economía, después de la crisis provocada por la pandemia. Manifiesta que trabajará en equipo y en coordinación con otras autoridades. Lamenta que Pando aún tiene varias deficiencias, como la falta de los servicios básicos. La electricidad no llega a todo el territorio departamental y eso impide el desarrollo de la industria, sostiene. Ritcher destaca que ha desarrollado la productividad de su municipio de Porvenir, también la salud y la seguridad ciudadana y que hará lo mismo con el departamento.

