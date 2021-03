¿Qué es lo que pide Fabol y por qué no se jugaron los partidos en el inicio del torneo?

Fuente: Unitel

David Paniagua, secretario ejecutivo de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), estuvo en La Revista la mañana de este jueves para explicar los motivos por el que no ha comenzado el fútbol en Bolivia.



Este pasado martes, los jugadores de Real Santa Cruz-Wilstermann y de Blooming-Guabirá, ingresaron a la cancha pero decidieron no jugar, mientras que Nacional Potosí-The Strongest se jugó pero presentaron equipos alternos.

Fabol pide que se elimine el Tribunal de Apelaciones que instaló la Federación Boliviana de Fútbol por encima del Tribunal de Resolución y Disputa.

El Tribunal de Apelaciones está conformado por cinco dirigentes y será quien revise los fallos emitidos por el Tribunal de Resolución y Disputa, instancia que ve el tema de denuncias de los jugadores por diferentes temas (salarios, incumplimiento de contratos, entre otros), por lo habría un desequilibrio en la toma de decisiones para perjudicar a los jugadores.

A decir de Paniagua, el Tribunal de Resolución y Disputa está conformado por tres personas, dos sugeridos por los jugadores y una persona imparcial. Mientras que el Tribunal de Apelaciones está conformado por cinco dirigentes impuestos por la FBF.

“El futbolista no tiene ninguna chance de tener algo equilibrado. Esto es arbitrario es ilegal y rompe la norma. Ese tribunal no puede existir porque no puede existir una instancia de apelación. El futbolista puede ganar en el TRD pero cuando suban esos fallos es que quedarán mal”, declaró en La Revista.

¿PORQUÉ NO SE JUGARON LOS PARTIDOS?

Los futbolistas en el país, en apoyo a su gremio, decidieron no jugar los partidos pero sí se presentaron.

Varios de los capitanes, en representación, hicieron llegar cartas firmadas brindando apoyo a Fabol.

Los capitanes, al momento del sorteo respectivo, hicieron conocer que no iban a jugar los partidos. Pasó en los encuentros Real Santa Cruz – Wilstermann y Blooming – Guabirá.

Nacional Potosí – The Strongest fue el único partido que se disputó pero ambos se presentaron con planteles alternos.

¿HABRÁ FÚTBOL?

David Paniagua, secretario ejecutivo de Fabol, indicó que “la solución es que dejen sin efecto ese tribunal, después se verán otros temas, solo así empezará el fútbol”, respondió ante la pregunta.