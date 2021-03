Queman puertas del Comando Policial de San Ignacio por un hecho de tránsito que involucra a un oficial

Carlos Quinquiví

Un grave accidente de tránsito que ocurrió el viernes a las 19:00 en la avenida Santa Cruz de San Ignacio de Velasco y que involucra al capitán de Diprove Luís Edil Morales Verástegui, provocó que mototaxistas y pobladores enardecidos quemen la cámara de desinfección contra el Covid – 19, llantas y puertas del Comando de Frontera Policial, exigiendo justicia y que muestren al oficial de la institución verde olivo que protagonizó el accidente.

El accidente sucedió en la transitada vía de ingreso a San Ignacio, cuando Rafael Calixto Masaí Soliz, de 26 años, circulaba en una moto con su niño de 7 años, dirigiéndose a una cancha a jugar fútbol.

La moto cuando fue colisionada por alcance por el oficial de Diprove, que según testigos estaba en estado de ebriedad y acompañado de una mujer, que tras el accidente se dio a la fuga.

Los mototaxistas acudieron al lugar y también la Policía local quienes sacaron del auto al policía, lo encapucharon para que la gente no lo reconozca y se lo llevaron al Comando de Frontera Policial, donde guarda detención.

Este gremio del transporte público anoche enardecidos por el hecho, se congregaron en las puertas del edificio policial, exigiendo que muestren al uniformado. Quemaron llantas, una puerta del dormitorio del jefe policial y hasta la cámara de desinfección contra el coronavirus se redujo a cenizas y se quedaron en vigilia toda la noche, pese a que fueron gasificados.

Esta mañana llegó a San Ignacio el subcomandante departamental de la Policía, Álvaro Marcelo Flores López, junto a policías de la UTOP, para resguardar la institución e intentar calmar los avivados ánimos de los moto taxistas y pobladores que exigen justicia y que muestren al capitán Luis Edil Morales Verástegui.

Flores dijo que lamentablemente fue una colisión por alcance y que involucra a un oficial de la policía que no estaba ebrio. Aseguró que la norma se aplicará como a cualquier persona, pues la ley no reconoce fuero ni privilegios. «El hecho de que nosotros vistamos uniforme no implica que debemos infringir la norma, si él (capitán policía) cometió el accidente, será juzgado con todo el rigor de la ley, el caso es de conocimiento del Ministerio Público, que seguirá el procedimiento que corresponda», dijo.

«El oficial de Diprove no estaba en servicio, él estaba con un cambio de destino y vino a recoger sus cosas a San Ignacio, según lo que me han informado «, dijo el subcomandante departamental de la Policía, Álvaro Marcelo Flores.

El padre de la víctima del accidente, Pedro Masaí, le pidió al jefe policial que el capitán de Diprove corra con los gastos de curación de su hijo, pues son de escasos recursos y tiene dos niños menores. “Mi hijo anoche estaba yendo a jugar fútbol con uno de sus niños, cuando ocurrió el accidente. Mi hijo fue llevado a Santa Cruz, el niño tiene raspaduras en las piernas, la cara y los brazos; mi hijo trabaja en el surtidor Guajojó, vendiendo gasolina», dijo el padre.

Por su lado, Jasmani Hurtado, presidente de la Subfederación de mototaxistas, dijo que este accidente es la gota que rebalsó el vaso, pues han ocurrido 6 accidentes en esa avenida, algunas con muertes, y la Policía no da con los culpables o los libera.

Pido que coordinemos para frenar los accidentes, que se exija el uso del casco y se controle las vías urbanas, se sensibilice a la población sobre las normas de tránsito para salvar vidas humanas y que se cambie al personal policial de San Ignacio, porque con unos son rigurosos en la detención y a otros favorecen cuando hay delitos, dijo el dirigente Hurtado.

También asistieron al Comando de Frontera Policial, el presidente del Concejo Municipal, Roly Franco y el subgobernador de Velasco, Keny Middagh, quienes pidieron al subcomandante policial departamental que la institución eduque a la población con las normas de tránsito.

Hasta el envío de este informe, la vigilia continuaba en las puertas del Comando policial de San Ignacio, paralizando el centro ignaciano.