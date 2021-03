¿Quiere Meghan llegar a presidenta? Trump la señala como su rival deseada en las elecciones de 2024

Lo cierto es que Meghan Markle tiene apoyos importantes dentro del Partido Demócratas. Es el caso de Michelle Obama y Hillary Clinton, quienes en los últimos días han apoyado a su amiga -así se ha referido a ella Michele Obama en el pasado- por las declaraciones que hizo durante su entrevista con Oprah Winfrey.

“Es descorazonador que una mujer tan increíblemente capaz como Meghan Markle, que se enamoró del príncipe Harry, no fuera bien acogida no solo por ‘La Compañía’, que es como llaman a la burocracia que rodea a la familia real, sino también por los medios de comunicación británicos”, lamentaba este lunes la ex primera dama y excandidata Hillary Clinton durante una entrevista virtual del diario Washington Post.